Gente
Jorge Rausch sorprendió con publicación junto a la chef mexicana que hizo parte de la temporada pasada de ‘Masterchef Celebrity’
El reconocido cocinero compartió en sus redes sociales un mensaje para la mexicana.
Jorge Rausch es un chef colombiano que ha sido jurado en todas las temporadas de Masterchef Celebrity junto a Nicolás de Zubiría y el año pasado estuvieron acompañados de la mexicana Adria Marina.
La reconocida cocinera logró ganarse el corazón de los televidentes por su gran carisma, única personalidad y profesionalismo, por lo que la noticia de que no iba a continuar en el programa sorprendió a sus seguidores y espectadores.
Según una conversación con El Tiempo, el equipo de la chef afirmó que la decisión se debía a proyectos personales que debía darles prioridad, pues durante el tiempo que fue jurado en el reality y estuvo en Colombia los fue posponiendo.
Sin embargo, también se mencionó que Adria esperaba volver pronto al país cafetero para expandir su proyecto y seguir desempeñándose, no solo como chef, sino también como empresaria.
¿Cuál fue el mensaje de Rausch a Adria?
‘El del cachete’ apodo que obtuvo en el programa, el cual hace referencia a un gesto de agarrarle esa parte de la cara al participante cuando prepara un plato que le gusta y está bien ejecutado, compartió a través de sus redes sociales un mensaje para su anterior compañera de trabajo.
“Hoy les quería compartir un #TBT de la sexta temporada de MasterChef. Muy feliz de estar rodeado con estas personas tan maravillosas. Sin duda fue una temporada de muchas risas, aprendizajes y momentos inolvidables”, escribió el chef.
La publicación es una ráfaga de tres imágenes en las que están los dos chefs colombianos Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría, la mexicana Adria Marina y la presentadora Claudia Bahamón.
Los seguidores y fanáticos reaccionaron y aprovecharon para dejar mensajes sobre la falta de la empresaria en el programa y el cariño que le siguen teniendo, incluso la chef comentó varios emojis de cara con corazones en los ojos.
“Te extraño @adriamarina”; “Te extrañamos demasiado chef Adri”; “Adria lo máximo”; “Nos daba outfit, nos daba match con Clau, nos daba chistes, nos daba regaños a Cony... Diva. Por favor regresa, Adria”; “Definitivamente la sexta temporada siempre será mi temporada favorita”; “El programa era más lindo con la chef, una mujer elegante y educada. ¡Te extrañamos!”, entre otros.
De igual manera, la tijuanense compartió la publicación de Rausch en su perfil de Instagram, en el que supera los 200 mil seguidores, agregó la canción Beatiful Day de U2 y la siguiente frase: “Qué hermosa familia” con el usuario del canal oficial del reality.