Jorge Rausch es un chef colombiano que ha sido jurado en todas las temporadas de Masterchef Celebrity junto a Nicolás de Zubiría y el año pasado estuvieron acompañados de la mexicana Adria Marina.

La reconocida cocinera logró ganarse el corazón de los televidentes por su gran carisma, única personalidad y profesionalismo, por lo que la noticia de que no iba a continuar en el programa sorprendió a sus seguidores y espectadores.

Según una conversación con El Tiempo, el equipo de la chef afirmó que la decisión se debía a proyectos personales que debía darles prioridad, pues durante el tiempo que fue jurado en el reality y estuvo en Colombia los fue posponiendo.

Sin embargo, también se mencionó que Adria esperaba volver pronto al país cafetero para expandir su proyecto y seguir desempeñándose, no solo como chef, sino también como empresaria.

¿Cuál fue el mensaje de Rausch a Adria?

‘El del cachete’ apodo que obtuvo en el programa, el cual hace referencia a un gesto de agarrarle esa parte de la cara al participante cuando prepara un plato que le gusta y está bien ejecutado, compartió a través de sus redes sociales un mensaje para su anterior compañera de trabajo.

“Hoy les quería compartir un #TBT de la sexta temporada de MasterChef. Muy feliz de estar rodeado con estas personas tan maravillosas. Sin duda fue una temporada de muchas risas, aprendizajes y momentos inolvidables”, escribió el chef.

La publicación es una ráfaga de tres imágenes en las que están los dos chefs colombianos Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría, la mexicana Adria Marina y la presentadora Claudia Bahamón.

Los seguidores y fanáticos reaccionaron y aprovecharon para dejar mensajes sobre la falta de la empresaria en el programa y el cariño que le siguen teniendo, incluso la chef comentó varios emojis de cara con corazones en los ojos.

“Te extraño @adriamarina”; “Te extrañamos demasiado chef Adri”; “Adria lo máximo”; “Nos daba outfit, nos daba match con Clau, nos daba chistes, nos daba regaños a Cony... Diva. Por favor regresa, Adria”; “Definitivamente la sexta temporada siempre será mi temporada favorita”; “El programa era más lindo con la chef, una mujer elegante y educada. ¡Te extrañamos!”, entre otros.