La razón por la que la chef Adria Marina no está en ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025′

“Para mí la cocina significa amor. Lo que más me apasiona de la cocina es consentir, compartir e inspirar. Los sonidos de una cocina son lo más fabuloso, yo creo que es la mejor manera de meditar. Sé lo que se siente ser participante porque yo estuve en una competencia similar, no es algo fácil. Para poder llegar a ser masterchef tienes que comportarte como un deportista de alto rendimiento, exigirte a ti mismo, de no darte por vencido, la cocina saca hasta lo que no sabes".