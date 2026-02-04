La “reina de las redes sociales” y el recordado actor de ‘A mano limpia’ volverán a compartir set tras años de una relación que marcó la adolescencia de ambos. ¿Cómo será su convivencia bajo la presión del fogón?

La expectativa por la temporada 2026 de MasterChef Celebrity Colombia ha alcanzado su punto máximo. El Canal RCN finalmente ha destapado sus cartas, revelando una nómina que mezcla el rigor deportivo, el carisma de los creadores de contenido y el peso de las estrellas de la actuación. Sin embargo, entre todos los nombres confirmados, hay un vínculo del pasado que ha dejado a los seguidores en shock: el reencuentro entre la llanera Lina Tejeiro y uno de sus amores de juventud.

El inesperado regreso de Lina Tejeiro a la televisión

A diferencia de otras temporadas, el nombre de Lina Tejeiro no figuraba en las listas de posibles participantes, lo que convirtió su anuncio en la mayor sorpresa de la edición número 11. La actriz, que saltó a la fama en la emblemática serie Padres e hijos y se consagró como Catalina Mejía en La ley del corazón, llega a la cocina más famosa del país en su mejor momento como figura pública.

Con millones de seguidores en plataformas digitales, Tejeiro no solo aporta talento, sino una honestidad brutal que suele generar titulares. Pero esta vez, el reto no será solo un corte en juliana o un punto de sal, sino la convivencia diaria con un hombre que fue protagonista de sus primeros años en la industria.

¿Quién es el exnovio con el que compartirá fogones?

Los seguidores más detallistas de la farándula nacional no tardaron en notar que, junto a Lina, competirá el actor Sebastián Vega. Ambos artistas compartieron una relación sentimental hace casi dos décadas, cuando apenas daban sus primeros pasos en la televisión nacional.

Lina Tejeiro y el exnovio con el que deberá convivir en MasterChef Foto: X

“Lina y Sebastián tuvieron una relación sentimental que fue muy admirada por el público colombiano... Ambos tenían más o menos 15 años y duraron al menos unos 3 años juntos”, cita el medio mencionado, recordando el romance que nació en los sets de grabación.

Lina Tejeiro se reencontrará con un exnovio en MasterChef 2026 Foto: X

Lo que para muchos fue un tierno amor de adolescencia, para Lina representó una etapa de gran aprendizaje pero también de mucho dolor. La misma actriz ha revelado en diversas entrevistas que su noviazgo con Vega terminó siendo “tormentoso”, marcado por la inmadurez propia de la edad y unos celos que hicieron que la ruptura fuera una de las más difíciles de superar en su vida, dejándole una “tusa” prolongada.

Una nómina de lujo para MasterChef 2026

El reencuentro Tejeiro-Vega no es el único atractivo de esta entrega. La producción ha confirmado a figuras de la talla del tenista Robert Farah, los actores Emmanuel Restrepo y Verónica Orozco, y las experimentadas Marcela Carvajal y Angélica Blandón.

La cuota digital estará encabezada por Pautips, Sebastián Villalobos y el carismático Emiro Navarro, finalista de La Casa de los Famosos. Sin duda, una mezcla explosiva que promete drama, humor y, por supuesto, alta cocina. El país entero estará atento a la primera interacción entre Lina y Sebastián: ¿serán aliados en los retos de campo o la tensión del pasado les pasará factura?