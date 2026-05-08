¿Niña o niño? Las señales que confirmarían el género del bebé de Lina Tejeiro

La actriz y presentadora colombiana Lina Tejeiro ha puesto fin a semanas de especulaciones al confirmar oficialmente que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo. El anuncio, realizado a través de sus plataformas digitales, no solo ha generado una ola de felicitaciones por parte de sus colegas y seguidores, sino que ha activado una serie de teorías sobre el sexo del bebé, basadas en interpretaciones de sus recientes publicaciones y comentarios de su círculo cercano.

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Tras varios días en los que el hermetismo fue la constante, Tejeiro decidió mostrar su proceso actual. En una reciente publicación de Instagram, donde la actriz realiza una colaboración publicitaria con su marca de maquillaje, se hizo evidente su avanzado estado de gestación, que convirtió su nombre en tendencia nacional.

Un sector considerable de sus seguidores, basándose en creencias populares sobre los cambios físicos durante la gestación, sostiene que la actriz estaría esperando una niña. Comentarios como “se ve más radiante” o “la belleza en el rostro indica que es una niña” predominan en el post, donde madres experimentadas comparan sus propios procesos con el de la artista.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención de los internautas es el comentario de su mánager y amiga personal, Claudia Serrato. En un emotivo mensaje de felicitación, Serrato escribió: “¡Te amo! Los amooooooo son una de mis razones poderosas de querer estar sana (...) ¡Felicidades mi niña bonita, vamos a disfrutar esta etapa mágica!”.

La comunidad digital se ha dividido ante estas palabras. Mientras algunos interpretan el “Los amo” como una posible señal de que espera un niño o que se refiere a la familia en general y no necesariamente una referencia al sexo del bebé. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de la actriz sobre si espera un niño o una niña.

La noticia llega en un momento de profundos contrastes para el equipo de trabajo de la actriz. Claudia Serrato, quien ha sido pieza clave en la carrera de Lina, confirmó recientemente que enfrenta un diagnóstico de cáncer de mama. La representante detalló que deberá someterse a una mastectomía en el seno derecho, una batalla de salud que ha decidido afrontar con optimismo.

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Lina Tejeiro se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento en Colombia. Desde su debut en Padres e hijos hasta su reciente rol como presentadora en formatos de reality y su éxito en redes sociales, su vida personal siempre ha estado bajo el foco público.

Por ahora, la actriz continúa con su agenda profesional mientras disfruta de las primeras etapas de su maternidad. Se espera que, en las próximas semanas, sea la propia Lina quien comparta más detalles sobre el avance de su embarazo y, eventualmente, revele el sexo del bebé, despejando así las dudas de sus millones de seguidores.