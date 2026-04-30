Lina Tejeiro confirmó una de las noticias más comentadas de los últimos días: está embarazada. La actriz colombiana compartió en sus redes sociales un video en el que deja ver claramente su barriga y desató una ola de reacciones entre sus seguidores y varias figuras del entretenimiento.

Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, muestran a la actriz en un momento íntimo y emotivo en su casa, marcando lo que sería una nueva etapa en su vida personal que en múltiples ocasiones comentó que quería vivir.

Tras la publicación, los comentarios no se hicieron esperar. Uno de los más destacados fue el de su mamá, Viviana Tejeiro, quien escribió: “Cada sueño que haces realidad, cada meta que cumples, cada paso que das en la vida, dejas una huella llena de coraje. “Te amo, los amo”, dejando ver la emoción de la familia frente a la noticia.

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