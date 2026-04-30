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Lina Tejeiro confirma su embarazo: estas son las imágenes que en cuestión de minutos desatan ola de reacciones

La actriz reveló la noticia en medio de lágrimas.

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María Fernanda Orjuela Espitia

30 de abril de 2026 a las 7:29 p. m.
La actriz confirmó la noticia en medio de lágrimas.
La actriz confirmó la noticia en medio de lágrimas. Foto: Instagram Lina Tejeiro

Lina Tejeiro confirmó una de las noticias más comentadas de los últimos días: está embarazada. La actriz colombiana compartió en sus redes sociales un video en el que deja ver claramente su barriga y desató una ola de reacciones entre sus seguidores y varias figuras del entretenimiento.

Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, muestran a la actriz en un momento íntimo y emotivo en su casa, marcando lo que sería una nueva etapa en su vida personal que en múltiples ocasiones comentó que quería vivir.

Tras la publicación, los comentarios no se hicieron esperar. Uno de los más destacados fue el de su mamá, Viviana Tejeiro, quien escribió: “Cada sueño que haces realidad, cada meta que cumples, cada paso que das en la vida, dejas una huella llena de coraje. “Te amo, los amo”, dejando ver la emoción de la familia frente a la noticia.

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