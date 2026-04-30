Ana Milena Gutiérrez, de ‘Noticias Caracol’, hace un llamado urgente para conseguir un donante de sangre

La reconocida presentadora de Noticias Caracol, Ana Milena Gutiérrez, sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al utilizar sus plataformas digitales para difundir un mensaje de servicio social. La comunicadora solicitó con urgencia donantes de sangre para un paciente en la ciudad de Cali, apelando a la solidaridad de los ciudadanos frente a una situación de salud crítica.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con una comunidad que supera los 214.000 seguidores, Gutiérrez publicó una historia con información específica sobre una necesidad médica inmediata. El mensaje, breve pero directo, detallaba lo siguiente:

Ana Milena Gutiérrez, de Noticias Caracol, hace un llamado urgente por donación de sangre en Cali Foto: @anamilegu

“Urgente. Se necesita donación de sangre ‘O-’ para Emilio Villegas Vélez en la Fundación Valle de Lili. Toda ayuda sirve y puede salvar una vida. Por favor compartir”.

La publicación generó una reacción inmediata entre sus televidentes y seguidores, quienes no tardaron en replicar la información para ampliar el alcance de la búsqueda. Aunque la periodista no especificó el vínculo personal con el paciente, su rol como figura pública facilitó que la solicitud de ayuda se hiciera viral en cuestión de minutos.

Ana Milena Gutiérrez se ha consolidado como uno de los rostros más familiares de la televisión colombiana. Su carrera en Caracol Televisión se extiende por más de 14 años, iniciando como corresponsal en la capital del Valle del Cauca para el programa matutino ‘Día a Día’. En dicho espacio, destacó por su capacidad para reportar historias humanas y cubrir el acontecer regional.

Su desempeño profesional la llevó a integrarse en 2017 al equipo de presentadoras principales de la emisión nacional del noticiero. Actualmente, lidera la franja del mediodía, un espacio donde la audiencia ha valorado su sobriedad y profesionalismo.

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El llamado de la periodista resalta una necesidad constante en el sistema de salud colombiano. El tipo de sangre O negativo (O-) es conocido como el “donante universal”; sin embargo, es uno de los grupos sanguíneos menos comunes en la población.

De acuerdo con centros hospitalarios como la Fundación Valle del Lili, contar con reservas de este tipo de sangre es vital para atender emergencias, cirugías complejas y tratamientos de pacientes críticos. Hasta el momento, no se han reportado actualizaciones adicionales sobre el estado de la solicitud o la evolución de la persona mencionada.