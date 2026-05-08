Los 3 signos del horóscopo chino que se llevarían una sorpresa el fin de semana del 9 y 10 de mayo

El horóscopo chino vuelve a despertar curiosidad entre quienes creen en las energías y en las señales que podrían influir en su destino. Para el fin de semana del 9 y 10 de mayo, algunas predicciones apuntan a que ciertos signos del zodiaco oriental vivirían momentos inesperados que podrían cambiar el rumbo de sus días.

Aunque cada signo enfrentará energías distintas, hay tres animales que aparecen especialmente favorecidos por los movimientos astrales de este periodo.

Explorar los designios del horóscopo vchino es adentrarse en un universo de abundancia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012)

Las personas nacidas bajo el signo del Dragón podrían recibir una noticia importante relacionada con el trabajo o las finanzas. Después de varios días de tensión o incertidumbre, llegaría una oportunidad que permitiría avanzar en proyectos personales y recuperar la confianza en decisiones que parecían difíciles de tomar.

En el plano sentimental también habría movimientos inesperados. Algunos podrían reencontrarse con alguien del pasado o vivir conversaciones que ayuden a aclarar situaciones pendientes. Este fin de semana será clave para actuar con inteligencia y evitar decisiones impulsivas, especialmente en temas emocionales.

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Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011)

El Conejo será otro de los signos más favorecidos durante el fin de semana del 9 y 10 de mayo. Las predicciones indican que vivirá momentos de tranquilidad y cercanía familiar, algo que le permitirá sentirse emocionalmente más estable y seguro de las decisiones que debe tomar.

También podrían aparecer sorpresas económicas inesperadas. Un pago pendiente, una ayuda o incluso una propuesta interesante llegarían en un momento oportuno. Esto generará alivio y abrirá la posibilidad de comenzar nuevos proyectos con mayor optimismo.

Estos son los números de la suerte para cada uno de los signos del horóscopo chino. Foto: Getty Images

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014)

El Caballo también aparece entre los signos que recibirían sorpresas importantes. La energía de estos días favorecerá los cambios positivos y los nuevos comienzos, especialmente en asuntos personales que parecían detenidos.

Las personas nacidas bajo este signo sentirán una motivación renovada y podrían recibir noticias que les devuelvan el entusiasmo. Habrá oportunidades para resolver conflictos, aclarar malos entendidos y recuperar relaciones importantes.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.