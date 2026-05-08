Nana Calistar soltó el horóscopo y números de la suerte para el 8 de mayo; dio importante advertencia

La astróloga Nana Calistar volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir sus predicciones para este 8 de mayo. La reconocida creadora de contenido publicó el horóscopo diario para cada signo del zodiaco, acompañado de los números de la suerte que, según sus lecturas, podrían atraer cambios positivos en temas relacionados con el amor, el dinero y las decisiones personales.

En sus mensajes insistió en la importancia de alejarse de personas negativas y evitar decisiones impulsivas durante los próximos días y aseguró que varios signos podrían enfrentarse a situaciones inesperadas que pondrían a prueba su paciencia y estabilidad emocional.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy Foto: Facebook Nana Calistar

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

“No todas las personas vienen a dañarte y, aunque sí te ha tocado cada joyita que ni cómo defenderlas, también es cierto que tú has aprendido muchísimo y ya no eres la misma persona ingenua que daba todo sin pensar. La vida te está preparando una segunda oportunidad en cuestiones del amor, pero primero necesitas sanar ciertas heridas y dejar de comparar a quien llega con quien te falló”.

Números de la suerte: 10, 23, 35.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

“Una amistad llegará a pedirte disculpas por un error del pasado y, aunque por fuera quieras hacerte el fuerte o la fuerte, por dentro sí te va a mover fibras sensibles. Tú eres muy noble cuando quieres a alguien de verdad y, aunque te hagas el indiferente, hay traiciones que todavía te siguen doliendo más de lo que aceptas”.

Números de la suerte: 04, 16, 29.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

“Vienen momentos bastante buenos para ti y por fin comenzarás a ver resultados de todo eso que llevas tiempo trabajando, soñando y planeando en silencio. Tú eres de los que muchas veces se desesperan porque quieren todo rápido y, cuando las cosas no salen en el momento exacto, empiezas a sentir que nada vale la pena”.

Números de la suerte: 12, 25, 38.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

“Ya deja de estarte quejando de tu cuerpo mientras sigues haciendo exactamente las mismas cosas que te tienen inconforme. Tú eres bien bueno o buena para decir “el lunes empiezo”, “ahora sí me voy a cuidar” y al final terminas tragándote el estrés, los antojos y hasta las emociones. Si algo no te gusta de ti, ponte las pilas y trabaja en ello, pero hazlo por amor propio y no por agradarle a nadie más”.

Números de la suerte: 02, 15, 41.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

“No andes gastando dinero en tonterías nomás porque traes el antojo atravesado o porque viste algo bonito en internet y ya sientes que lo necesitas para vivir. A ti se te va el dinero como agua entre los dedos y luego andas bien preocupado o preocupada haciendo cuentas hasta con los chicles del carro. Ponte las pilas porque vienen gastos fuertes relacionados con familia y cuestiones del hogar”.

Números de la suerte: 01, 17, 35.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

“Ya deja de vivir adelantándote a tragedias que ni han pasado. Tú solito o solita te haces películas mentales dignas de telenovela de las nueve y luego terminas agotado sin que haya sucedido absolutamente nada. Aprende a vivir tu presente porque mientras te preocupas por el mañana, se te está yendo la vida, las oportunidades y hasta las ganas de disfrutar”.

Números de la suerte: 05, 19, 27.

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025. Foto: Montaje SEMANA |X: @NanaCalistar - Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

“Una salida fuera de la ciudad te va a caer como anillo al dedo porque ya necesitabas despejarte de tanta preocupación y tanto drama que traes cargando. Andas bien saturado o saturada de problemas, pendientes, gente metiche y pensamientos que no te dejan dormir en paz. Ese viaje o escapadita será clave para que vuelvas a sentir emoción por la vida y hasta podría revivirse la llama del amor con alguien que ya dabas por perdido o perdida”.

Números de la suerte: 11, 24, 39.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

“Traes una energía bien pesada encima y no es cuento ni exageración. Últimamente te sientes cansado o cansada aunque duermas, sin ganas de hacer muchas cosas y hasta de malas por cualquier tontería. Necesitas darte una buena limpia porque cargas demasiadas envidias, corajes y malas vibras pegadas como chicle en zapato nuevo”.

Números de la suerte: 03, 17, 28.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

“Ya necesitas salirte tantito de la rutina porque últimamente traes una vida más repetida que canción de cantina. Casa, trabajo, problemas, pendientes y otra vez lo mismo. Tú eres un signo que necesita movimiento, emoción, aventura y, cuando no la tienes, te empiezas a apagar poquito a poquito”.

Números de la suerte: 06, 21, 37.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

“Si esa persona no te está dando lo que mereces, ni te está llenando el tanque emocional como necesitas, entonces ya va siendo hora de mandarla directito a la fregada. Tú ya no estás para conformarte con migajas de amor, mensajes a medias ni cariñitos cuando se acuerdan de ti. Has pasado por demasiadas decepciones como para seguir aceptando menos de lo que vales”.

Números de la suerte: 08, 14, 33.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

“La soledad nunca ha sido realmente tu problema; el detalle es que a veces te pega la nostalgia bien feo y te da por extrañar personas, momentos y hasta versiones tuyas que ya no existen. Tú eres de los que pueden estar solos y aun así seguir adelante, pero cuando te entra la pensadera, te hundes en recuerdos y ahí es donde te haces pedazos solito o solita”.

Números de la suerte: 09, 22, 31.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

“Ponte bien vivo o viva con las compras porque últimamente andas gastando dinero como si fueras heredero de una fortuna y luego terminas contando monedas para completar la gasolina o los antojos del fin de semana. Tú eres bien emocional para comprar; si te sientes triste, compras; si te sientes feliz, compras; y si te enojas, también compras”.

Números de la suerte: 07, 18, 30.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.