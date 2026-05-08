Esposa de Yeison Jiménez apareció en video e hizo inesperado anuncio tras decisión que tomó; estuvo junto a su hija

La muerte de Yeison Jiménez impactó de manera muy fuerte a su familia, en especial a Sonia Restrepo, su esposa, quien ha mostrado en diversos espacios cómo cambió su realidad tras perder a su compañero de vida.

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, habló sobre el padre de su hija mayor y dio duros detalles: “Un baldado de agua fría”

La mujer ha evitado hacer pública su intimidad, conservando una posición discreta y puntual para solo dialogar en espacios específicos. De hecho, la pareja del artista tomó decisiones y las hizo visibles, demostrando cuál era su interés a futuro.

Según quedó registrado, pese a que Sonia Restrepo ya había enmarcado lo que pasaría con los negocios de Yeison Jiménez, se reveló un anuncio oficial con respecto a este camino con la esperada colección de gorras que lanzarían.

De acuerdo con lo que se observó en redes sociales, la esposa del artista popular no se quedó quieta y cumplió este deseo que había, estrenando dicha prenda este 8 de mayo, a partir del mediodía.

A través de un post, Sonia Restrepo y su hija, Camila, protagonizaron la sorpresa que tenía en memoria del intérprete. Las dos aparecieron luciendo las prendas, mientras caminaban en compañía de un caballo.

“Lo que se hace con el corazón trasciende, se queda en la memoria, en las historias y en todo lo que nunca deja de sentirse, por eso seguiremos tu legado. Colección legado: Disponible mañana 8 de mayo, 12pm col”, escribieron en el pie de foto, dejando a la vista los diseños.

Es importante recordar que Sonia Restrepo ofreció sus primeras entrevistas tras la tragedia que cambió por completo su vida, compartiendo detalles sobre el proceso que atraviesa actualmente. Durante la conversación habló de los planes, proyectos y metas que construyó junto al artista, dejando claro que su intención es mantener vivas varias de las iniciativas que ambos impulsaron.

Aunque todavía refleja el dolor que le genera recordar al intérprete de Aventurero, la empresaria también aprovechó para revelar novedades relacionadas con uno de los negocios que desarrollaban como pareja.

En diálogo con Expediente final, Sonia Restrepo contó que continuará con uno de los proyectos empresariales que tenía junto a su esposo: el lanzamiento de nuevas referencias de las conocidas “Gorras de la Cumbre”, producto que había logrado gran acogida antes del accidente aéreo.

Según explicó, la idea era seguir llevando esta marca a los seguidores de la música popular y a los admiradores de Yeison Jiménez. Estas prendas tenían precios que oscilaban entre los 120.000 y 150.000 pesos, motivo por el que considera importante darle continuidad a un sueño en el que el cantante trabajó con dedicación.

La mujer aseguró que no sería justo dejar atrás todo el esfuerzo y los proyectos que el artista construyó en vida.