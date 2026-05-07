Johanna Fadul sorprendió al compartir fotografía de sus hijas fallecidas: “Amores eternas”

Johanna Fadul volvió a tocar el corazón de sus seguidores con una publicación que sorprendió a su público digital. En la tarde de este jueves 7 de mayo, la actriz colombiana compartió una imagen con la que recordó a sus hijas fallecidas, Antonella y Anabella, fruto de su relación con el también actor Juanse Quintero.

En un primer momento, Johanna publicó una fotografía junto a su esposo durante la etapa en la que esperaba a sus gemelas y, poco después, compartió una imagen de los pequeños pies de una de las bebés, acompañada de un mensaje que conmovió a miles de personas.

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“Antonella y Anabella, mis amores eternas”, escribió la actriz en la historia que publicó en sus redes sociales.

La reacción no tardó en aparecer y muchos de sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo, cariño y admiración por la manera en la que ha hablado públicamente sobre una de las experiencias más difíciles de su vida.

Para varios usuarios, el gesto también fue una forma de homenajear a las madres que han atravesado pérdidas similares, especialmente en un mes tan significativo como mayo, cuando se celebra el Día de la Madre en diferentes países.

Desde hace años, Johanna Fadul ha utilizado sus plataformas digitales para compartir aspectos de su vida personal y profesional. Su paso reciente por La casa de los famosos Colombia 2026 volvió a ponerla en el centro de la conversación pública.

Aunque fue expulsada del reality, logró fortalecer aún más la comunidad que la sigue en redes sociales y que permanece atenta a sus opiniones sobre lo que ocurre dentro del programa.

Sin embargo, esta vez la conversación tomó un rumbo mucho más sensible, ya que la actriz abrió nuevamente una herida que, aunque ha aprendido a sobrellevar, sigue presente en su historia.

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La pérdida de Antonella y Anabella ocurrió en 2015 y aunque el embarazo de la actriz que le dio vida a Daniela en Sin senos si hay paraíso transcurría aparentemente con normalidad, a los siete meses de gestación los médicos detectaron una grave complicación conocida como síndrome de transfusión feto-fetal.

Esta condición ocurre en algunos embarazos gemelares y provoca que uno de los bebés reciba más flujo sanguíneo que el otro, generando riesgos severos para ambos. En el caso de las hijas de la pareja, la situación derivó en complicaciones cardíacas y un derrame cerebral que terminó afectando gravemente su salud.

La actriz recordó la pérdida de sus gemelas. Foto: x

Según ha contado la propia actriz en entrevistas y publicaciones anteriores, los médicos intentaron hacer todo lo posible para salvar a las niñas durante varios días. No obstante, el desenlace fue devastador para la pareja.