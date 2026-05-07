“Defraudé a muchos”: Alexa Torrex expuso en SEMANA la verdad de su salida de ‘La casa de los famosos’

La más reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia dejó una mezcla de sorpresa y nostalgia entre los seguidores del programa del Canal RCN, pues Alexa Torrex abandonó el reality en medio de una gala cargada de tensión.

En entrevista con SEMANA, la cantante y creadora de contenido se sinceró con respecto a las emociones que les dejó su paso por el programa, reconociendo que siente haber decepcionado a parte de las personas que la apoyaban.

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Alexa Torrex no ocultó el impacto emocional que le produjo su salida. De hecho, una de las primeras cosas que expresó fue la sensación de culpa que arrastra tras conocer la reacción de algunos seguidores y compañeros que esperaban verla llegar mucho más lejos dentro de la competencia.

“Todos me decían que te veíamos como ganadora y yo, ok, defraude a muchas personas, a mi fandom, a los muchachos, a Alejo y Tevi que quedaron adentro. Creo que vi a la casa así como que no lo podía creer. No sé, tengo como pena, como un sinsabor”, confesó Alexa durante la entrevista.

Sus palabras dejaron ver a una participante mucho más vulnerable de lo que muchos espectadores conocieron dentro del programa de telerealidad. Aunque durante varias semanas se mostró firme y estratégica, fuera de la casa hizo una lectura más reflexiva sobre las decisiones que tomó y la manera en la que enfrentó algunos conflictos.

Alexa también habló sobre la percepción que pudo generar en el público y reconoció que, posiblemente, algunos comportamientos terminaron alejando a quienes inicialmente la respaldaban.

“Me imagino que vieron cosas que no les gustaron, que debí tomarme un poco las cosas más con calma y confiar tal vez en mis amigos, no dejarme llevar tanto de lo que era un juego”, aseguró.

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La exintegrante del reality dejó entrever que uno de sus mayores errores habría sido permitir que la presión de la competencia pesara más que sus emociones personales. Precisamente, al analizar su experiencia, lanzó una frase que resumió gran parte de su arrepentimiento tras abandonar la casa.

“Debí escuchar mi corazón y no mi cabeza”, indicó.

Las declaraciones rápidamente comenzaron a generar reacciones en redes sociales, donde varios seguidores del programa debatieron sobre el papel que tuvo la participante dentro del concurso.

Mientras algunos consideran que fue una jugadora fuerte que terminó desgastada por la convivencia, otros creen que sus estrategias la alejaron del respaldo del público.

Lo cierto es que su salida se convirtió en una de las más comentadas de las últimas semanas, especialmente porque muchos la consideraban una de las concursantes con más posibilidades de llegar a la final.