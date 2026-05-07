Padre Chucho habló sobre delicado asunto: “Una situación muy dolorosa”

El padre Chucho logró ganarse el cariño de miles de colombianos gracias a su trabajo pastoral dentro de la Iglesia católica. Desde sus primeros años como sacerdote, llamó la atención por su manera cercana y sencilla de transmitir la fe, llevando mensajes de esperanza, apoyo espiritual y sanación a quienes buscaban orientación.

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Con el paso del tiempo, también adquirió gran reconocimiento en la televisión colombiana, donde se convirtió en una figura ampliamente recordada por la audiencia. Posteriormente, optó por enfocar sus esfuerzos en su labor parroquial y en distintos proyectos religiosos, entre ellos los tradicionales viajes a Tierra Santa. Sus iniciativas siempre estuvieron orientadas a fortalecer la espiritualidad de los creyentes y acercarlos a una vivencia más profunda de la fe.

Sin embargo, recientemente, el padre Cucho alertó sobre una delicada situación que estaba lidiando, ya que personas malintencionadas estaban usando su fe para estafar y engañar a las personas.

El sacerdote fue claro en que había una estrategia tramposa con herramientas digitales para que los seguidores cayeran y lograran sacarles sumas altas de dinero.

“Tristemente, hoy estamos viviendo una situación muy dolorosa para el alma. Después de la pandemia, muchas personas, no solo adultas, sino jóvenes y hasta niños, han quedado con una tristeza en su alma”, comentó, haciendo referencia a lo que acontecía tras la pandemia.

El padre mencionó un caso específico, diciendo que se centraron en un supuesto exorcismo para engañar a las personas humildes e inocentes. Él mencionó que lo hacían con inteligencia artificial.

“Han utilizado a mi familia para poder llegar a una cita de un exorcismo, supuestamente engañando a personas muy humildes. Se hacen pasar por mi hermano con inteligencia artificial diciendo que él les va a dar la cita”, dijo.

“Mi hermano solo tiene un número. Él vive en Nueva York, pero él nunca da citas y no da citas para conmigo y mucho menos pide dinero. Cobran 2.700.000 o lo cobran en dólares también, 1.200 dólares para una cita supuestamente en algún lugar de los Estados Unidos y eso es mentira”, aseveró.

En cuanto a la venta de supuestos medicamentos, el padre Chucho reafirmó que no tenía nada que ver y era una mentira, intentando proteger a sus seguidores para que no den dinero a farsantes.

“Yo digo: ‘No, los están engañando. Yo no estoy vendiendo ningún medicamento’. No se dejen engañar, no le paguen dinero a nadie”, concluyó.