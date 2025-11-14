Padre Chucho destapó preocupante tema que atraviesa y alertó sobre delicada situación por ‘medicamento’: “No se dejen engañar”

Jesús Hernán Orjuela, reconocido sacerdote popularmente llamado padre Chucho, se ganó el afecto de miles de colombianos gracias a su labor religiosa dentro de la Iglesia católica. Desde sus inicios, captó la atención por la forma cercana en la que compartía su fe, brindando mensajes de esperanza, fortaleza y sanación a quienes acudían a él en busca de guía espiritual.

Durante varios años también alcanzó gran notoriedad en la televisión nacional, convirtiéndose en una figura mediática apreciada por el público. Con el tiempo, decidió concentrarse plenamente en su parroquia y en diferentes proyectos, entre ellos las conocidas excursiones a Tierra Santa. Cada uno de sus contenidos e iniciativas estuvo dirigido a los creyentes, siempre con la intención de llevarlos hacia una experiencia más profunda con Dios.

Jesús Hernán Orjuela, conocido como el Padre Chucho. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMAN

Sin embargo, recientemente, el padre Chucho llamó la atención con un inesperado video que publicó en redes sociales, en el que denunciaba una estafa en la que lo estaban involucrando, pues hacían uso de su imagen para vender un medicamento falso.

El sacerdote reveló, ante cámara, que se estaba presentando una situación lamentable, en la que engañaban a enfermos y seguidores con imágenes realizadas con inteligencia artificial. El trasfondo de estos contenidos era estafar y robarles el dinero a inocentes, por lo que aprovechaba para alertar.

“Muy queridos hermanos, con tristeza hoy, desde este lugar, hago un comunicado. Están utilizando con inteligencia artificial, por las redes, mi imagen y la del padre Álex para engañarlos, para engañar a los enfermos, dicen que he creado un medicamento para varias enfermedades. Es mentira, es un engaño, no hay medicamento, los están estafando, no se dejen engañar... se los pido”, indicó en el post que hizo en su cuenta de Instagram.

Seguido a esto, el padre Chucho, que aclaró el tema con Jessica Cediel, pues demostró que aquel video sí era real y transparente, dado que no contaba con ediciones o montajes en la zona de su boca. Pasó los dedos cerca de la cara, plasmando que no mentía.

“Miren esos videos porque utilizan mi imagen, pero miren bien los labios, es totalmente distinto. Utilizan nuestra imagen. No se dejen estafar, yo no he creado ningún medicamento, ni estoy vendiendo ningún medicamento”, aseguró, desmintiendo dichos contenidos que lo podrían meter en problemas.

“No se dejen robar el dinero [...]. Los queremos mucho, por favor, no se dejen estafar”, agregó.