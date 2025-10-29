Momentos de terror vivió el reconocido religioso colombiano Jesús Hernán Orjuela, conocido como el padre Chucho, luego de que el carro en el que se movilizaba en compañía de dos personas más por una carretera entre Guayaquil y Quevedo, en la zona de Balzar, Ecuador, fuera atacado a bala.

El sacerdote colombiano se encontraba en el vehículo en compañía de otro religioso y el conductor, cuando fueron abordados por unos criminales que iban a bordo de una camioneta de platón.

Al parecer, se trataría de un intento de robo durante la noche de este martes 28 de octubre, dado que la vía por la que se movilizaban los religiosos es reconocida por su alto índice de delincuencia.

De acuerdo con información revelada por Noticias caracol, el vehículo de los sacerdotes fue cerrado en la vía por la camioneta en la que iban al menos cinco delincuentes, quienes empezaron a disparar.

Por fortuna, el padre Chucho y los otros dos ocupantes resultaron ilesos y luego el carro fue escoltado por las autoridades ecuatorianas hasta un lugar seguro.

En un video que conoció el noticiero citado anteriormente, se escucha al padre Chucho decir que están vivos de milagro.

“Primero a Dios y a la Virgen que nos acaban de librar de un atentado. Son secuestradores”, dice el religioso, mientras su carro iba escoltado por uniformados de la Policía ecuatoriana.

Luego, en otro video, el padre Chuco mencionó: “Me libré, pero así de Dios, porque le disparaban al carro cinco personas, yo veía las balas que pasaban, pensé que me habían disparado. Yo creo que Dios... Yo soy creyente, pero hoy creo más que la gracia de Dios me puso un escudo en este carro”.

El padre Chuco también relató en un video al que tuvo acceso Noticias caracol que, una vez la camioneta de platón los pasó, él sintió “algo muy feo porque venían como cubiertos”

“Y sentí feo, cuando de pronto atravesaron la camioneta y empezaron a disparar. Yo me iba a lanzar...yo abrí la puerta para lanzarme del carro“, agregó.

Quien también habló, fue el conductor del carro en el que iba el padre Chucho. Dijo que últimamente ese tipo de casos en esa vía de Ecuador se volvieron muy comunes.

Jesús Hernán Orjuela, conocido como El Padre Chucho, tiene su parroquia en el barrio Castilla, localidad de Kennedy, en Bogotá. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

“Últimamente se había calmado, pero está bien activado el hecho de que secuestraban aquí en esta vía camiones, carros, personas, y en esta oportunidad parece que desgraciadamente quisieron atentar contra el carro de adelante y el de nosotros”, dijo a Noticias caracol, el conductor Ricardo Muñoz.

Por otra parte, se indicó que el padre Chucho se desplazaba desde Guayaquil hasta Quevedo, donde había sido invitado para oficiar unas ceremonias religiosas con una comunidad católica de Ecuador.

“Fueron muchos disparos y gracias a Dios no nos impactó, ni al carro, ni a nosotros. Aunque venían así de frente, creo que ahí actuó el señor también”, destacó en Noticias caracol el padre ecuatoriano Julio Villacrés, quien también iba en el carro.