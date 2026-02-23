Gente

Padre Chucho tildó de “vulgares” a quienes se aprovecharon de su situación de salud para decir que se había hecho la liposucción

El reconocido sacerdote habló de las especulaciones y de los comentarios fuera de lugar que recibió.

23 de febrero de 2026, 1:42 p. m.
El padre Chucho aclaró su situación médica.
El padre Chucho aclaró su situación médica. Foto: SEMANA y pantallazo de video de la cuenta en TikTok al3j0_96, respectivamente.

Hace unos días, en redes sociales comenzó a circular un video en el que el padre Chucho aparecía en silla de ruedas y con cabestrillo, y no se tenían detalles de lo que había sucedido.

El silencio inicial del sacerdote dejó a muchos preguntándose qué había pasado realmente.

En conversación con SEMANA, el padre decidió romper el silencio y contar los detalles detrás de su aparición dando la misa en silla de ruedas y con el cabestrillo.

El padre Chucho indicó que todo se debió a un problema de salud delicado que requería atención inmediata para evitar complicaciones mayores.

Padre Chucho
Padre Chucho se está recuperando de una intervención médica. Foto: La Red - Caracol Televisión

“Apareció una masa en la parte del hombro y en la espalda que tenían que sacar y está en estudio de patología. Me dicen que ya es esperar el resultado, pero todo está bien, parece que la masa es benigna”, dijo, añadiendo además que también fue intervenido por una situación en el abdomen.

Sobre la urgencia del procedimiento, añadió: “Por la urgencia que tenía, lo tuve que hacer particular porque nadie respondía. Hoy la crisis es muy delicada. Y pues bueno, yo le doy gracias a Dios de que, en medio de toda esta crisis, hasta el médico en sala de cirugía me dijo: ‘Padre, no se preocupe que esto no lo voy a cobrar’”, agregó.

Padre Chucho habló de las personas que afirman que se hizo una liposucción

Recientemente, el reconocido sacerdote habló ante las cámaras y micrófonos del programa de entretenimiento Lo sé todo para referirse a las especulaciones que generaron sus videos e imágenes en sillas de ruedas.

El sacerdote mencionó que muchas personas en redes sociales comenzaron a decir que se había sometido a una cirugía para realizarse una liposucción, procedimiento estético para verse más delgado.

“Vulgares los comentarios, las cosas más vulgares, las calumnias más grandes. Hasta me duele para reírme hoy, pero ¿qué me voy a abrir yo el estómago para sacar grasa? Y lo difícil que ha sido conseguirla con el chicharrón [risas]. No, no fue lipo, no fue una lipo, no fue nada de eso“, dijo, aclarando que su intervención no fue estética.

Con el ánimo de disipar los comentarios, el cura reafirmó que se trató de una situación con su salud abdominal.

“Fue una hernia en el abdomen que se repite y que es fuerte“, señaló, añadiendo además que estos comentarios agresivos duelen y lastiman a sus familiares: ”Ahorita están todos los comentarios más agresivos, más vulgares que duelen. A los que más les duele porque yo me río es a mis sobrinos, a mi familia“.

Por último, el Padre Chucho aprovechó para darles las gracias a las personas que, en medio del chisme, se tomaron un tiempo para orar por él y su salud: “Yo aprovecho este momento para agradecerle a toda Colombia por la oración. Sí hay personas que destruyen con mentira, con chisme, con los comentarios más agresivos“, concluyó.

