Padre Chucho apareció en silla de ruedas y generó preocupación entre sus seguidores: contó la verdad de lo que le pasó

El sacerdote habló en SEMANA sobre su estado de salud.

16 de febrero de 2026, 10:52 a. m.
Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el El Padre Chucho.
Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el El Padre Chucho. Foto: SEMANA y pantallazo de video de la cuenta en TikTok al3j0_96, respectivamente.

En las últimas horas se viralizaron unas imágenes en las que apareció el padre Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre Chucho, luciendo su sotana de color blanco y en una silla de ruedas.

Todo ocurrió en medio de una ceremonia eclesiástica e inmediatamente sus seguidores se preocuparon por la salud del religioso.

Tras lo anterior, SEMANA se contactó con el padre Chucho, quien contó a qué se debió su aparición en silla de ruedas en medio de una misa que se llevó a cabo durante las últimas horas en Bogotá.

@al3j0_96 Viví una experiencia inigualable y la reflexión del día es…. #padrechucho #fe #diosesamor #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #flypシ ♬ sonido original - Alejandro

De acuerdo con el religioso, actualmente está atravesando por un proceso de recuperación, luego de que la semana pasada le realizaran una cirugía en la Clínica del Country. El padre Chucho recordó que a él ya le habían realizado otro procedimiento quirúrgico.

“Tuve en el abdomen una pequeña masita que tuve que mirar de qué se trataba y era una hernia que tenían que operar; desafortunadamente, yo tuve una cirugía, pero por no haberme cuidado, por no haber tenido los cuidados, me apareció nuevamente. Entonces me tuvieron que volver a operar y todo salió bien”, dijo el padre en SEMANA.

Sin embargo, en esta segunda intervención quirúrgica hubo nuevos hallazgos por parte de los médicos tratantes.

A la vez apareció una masa en la parte del hombro y en la espalda que tenían que sacar y está en estudio de patología. Me dicen que ya es esperar el resultado, pero todo está bien, parece que la masa, todo es benigno”, agregó.

El Padre Chucho
En la imagen, el padre Jesús Hernán Orjuela, uno de los sacerdotes más queridos en Colombia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

Así mismo, el padre Chucho destacó que, teniendo en cuenta la crisis en la salud, a él le debieron realizar la cirugía, no a través de su EPS, sino como particular.

Por la urgencia que tenía, lo tuve que hacer particular porque nadie respondía. Hoy la crisis es muy delicada. Y pues bueno, yo le doy gracias a Dios de que, en medio de toda esta crisis, hasta el médico en sala de cirugía me dijo: ‘Padre, no se preocupe que esto no lo voy a cobrar’”, aseveró en SEMANA el sacerdote.

Ahora, mientras se recupera, el padre aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores, no sin antes agradecer a todo el personal médico de la Clínica del Country, en Bogotá.

“Darles gracias por sus oraciones, gracias por el cariño, porque ha sido mucho el cariño de mis hermanos, de mi obispo, de mis hermanos sacerdotes, de los fieles de Colombia. De verdad que he sentido el cariño”, concluyó en SEMANA.

