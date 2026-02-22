Padre Chucho destapó detalles de tema de salud que vivió; había riesgo de muerte: “Me tuvieron que poner los santos óleos”

El padre Chucho preocupó a sus seguidores de redes sociales luego de protagonizar un inesperado video en el que se le veía en silla de ruedas y con cabestrillo. El sacerdote no se había pronunciado al respecto, dejando en el aire qué fue lo que ocurrió.

Sin embargo, en diálogo con SEMANA, el religioso aprovechó para contar qué había detrás de estas imágenes que conmocionaron a muchas personas. En sus declaraciones, fue enfático en que se debía a un problema de salud delicado, el cual tuvo que ser atendido para evitar complicaciones.

“Apareció una masa en la parte del hombro y en la espalda que tenían que sacar y está en estudio de patología. Me dicen que ya es esperar el resultado, pero todo está bien, parece que la masa es benigna”, dijo, agregando que fue intervenido también por un tema en su abdomen.

“Por la urgencia que tenía, lo tuve que hacer particular porque nadie respondía. Hoy la crisis es muy delicada. Y pues bueno, yo le doy gracias a Dios de que, en medio de toda esta crisis, hasta el médico en sala de cirugía me dijo: ‘Padre, no se preocupe que esto no lo voy a cobrar’”, agregó en SEMANA.

Sin embargo, recientemente, el padre Chucho volvió a hablar del tema en La Red, de Caracol Televisión, donde indicó que los médicos fueron muy claros con él al decirle que había un riesgo de muerte.

El sacerdote comentó un poco sobre lo que sintió, al punto de recibir los santos óleos.

“Cuando me dijeron que el riesgo era la muerte... sentía paz. Me tuvieron que poner los santos óleos. Por lo menos por un día me sentí santo”, comentó.

Al profundizar acerca del milagro que hizo Dios en él, el religioso relató que en plena cirugía, en la cual fue intubado, dialogó con el médico por los costos y pagos en la clínica, llevándose un mensaje impensado.

“En plena sala de cirugía le dije al doctor: estoy sorprendido porque cuando llegué con mi familia a pagar a la Clínica El Country, donde me operaron, ya está pago. Para mí viene de Dios, porque quién paga. Doctor, hay un detalle, sus honorarios no están, para decirle a mi familia que ellos le van a pagar. Me respondió como una señal del cielo: ‘Para usted hay más’. A punto de estar dormido, empecé a llorar y le pregunté qué quería decir”, contó.

Las palabras del médico fueron: “Esto viene de Dios y yo no le voy a cobrar nada”, llevándolo a romper en llanto por ver las acciones de Dios en su vida.

El padre Chucho sigue en proceso de recuperación por el procedimiento que duró dos horas y media, espera que todo mejore, pese a situaciones que se han presentado en los últimos días. De hecho, comentó que se puso hielo directo en la piel, lo que le ocasionó una dermatitis.

El cura continúa mejorando, teniendo limitaciones físicas y una dieta que debe seguir, pero evitando que sus heridas se lastimen o retrocedan.