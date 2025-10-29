Suscribirse

“Me vi muerto, era imposible salir”: Padre Chucho relató en SEMANA los momentos de pánico que vivió en Ecuador

El vehículo en donde se transportaba el religioso fue atacado con una ráfaga de disparos.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 10:23 p. m.
Padre Chucho en Israel
Padre Chucho | Foto: Semana

Una pesadilla vivió en Ecuador, Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre Chucho, ya que mientras se transportaba en un vehículo con varias personas en Ecuador, fue abordado por delincuentes que le dispararon en repetidas ocasiones.

En diálogo con SEMANA, el religioso reveló detalles de los momentos de pánico que experimentó en el vecino país, dijo que las personas que lo acompañaban pensaron que había muerto por uno de los impactos de bala.

Además, el padre Chucho recordó esos instantes en los que pensó en que no iba a ver nunca más a su familia.

El Padre Chucho
Jesús Hernán Orjuela. El Padre Chucho. Bogotá Marzo 19 de 2024. Foto: JuanCarlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

“Me gritaban: agáchese, agáchese y me decían: está bien, está bien. Yo quedé como en pánico cuando el carro se devolvió, que iba muy rápido, yo no contestaba ellos pensaban y yo me tocaba, yo miraba a ver si tenía sangre donde me habían disparado. Yo veo esto como un milagro, porque yo no puedo creer es que yo veía como nos disparaban de frente y ninguna bala, ninguna bala nos golpeó a ninguno”, afirmó Jesús Hernán Orjuela.

También anotó que luego de que se registraron los disparos al vehículo en el que se movilizaba, pensaba que era un milagro el que estuviera con vida: “Me dio una oportunidad para vivir agradecido con Dios porque me salvó la vida me permitió volver a mi familia a mi comunidad, me permitió volver a servir, pero era imposible salir de ahí, yo me vi muerto, era imposible yo me iba a lanzar, como les digo lo que me acuerdo es que yo abrí el carro y me decían, no, no, no se lance padre”.

Sobre los hechos, el padre Chucho manifestó: “Venían personas tapadas como con cobijas, y la camioneta se atravesó, frenó y se nos atravesó de frente en la carretera, nos cerró el paso, frenamos, frenó el conductor, y empezaron a dispararnos, pero nos disparaban sin parar. Era disparo tras disparo, yo veía los impactos, yo dije: me mataron”.

“Yo debería estar en este momento en Ecuador, pues predicando, cumpliendo mi labor ayudando a esa comunidad porque yo iba a ayudar a esa comunidad y la tristeza de no poder cumplir, pero era humanamente impotente, en ese momento lo único que pensaba era, pensé cuando veía los disparos en mi mamá en mi familia”, dijo el religioso, al señalar que ya no se encuentra en Ecuador tras ese incidente del que fue víctima.

Según las investigaciones, los hechos se registraron el martes, 28 de octubre, en una carretera entre Guayaquil y Quevedo, en la zona de Balzar, Ecuador.

