En video: París, la canina que tuvo un rol clave en el rastreo de droga de Cali a Soacha

En la tarde de este lunes 27 de abril, la Policía Nacional reportó el hallazgo de un cargamento de sustancias ilícitas en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Durante las actividades de prevención y control realizadas en las bodegas de envíos nacionales, las autoridades lograron la incautación de más de 20.210 gramos de marihuana que tenían como destino final el municipio de Soacha, Cundinamarca.

El operativo fue ejecutado por uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto, quienes contaron con el apoyo fundamental de París, una canina de la institución.

El animal dio una señal de alerta sobre una encomienda específica, lo que llevó a los agentes a realizar una inspección detallada del paquete.

Al abrir la caja, se hallaron 40 bolsas envueltas en papel vinipel de una sustancia vegetal que, por sus características físicas y olor, corresponde a la marihuana.

Origen y destino de la sustancia

Las investigaciones preliminares permitieron establecer que la sustancia estupefaciente fue enviada desde la ciudad de Cali, Valle del Cauca. El objetivo de los responsables era ingresar la droga a Soacha para su posterior distribución.

París, la canina que rastreó 20 kilos de droga hacia Soacha Foto: Policía Nacional

Este resultado operativo se suma a las estadísticas de control en la principal terminal aérea del país, donde en lo que va corrido del 2026, la estación de Policía Aeropuerto ha logrado incautar más de 480 kilogramos de estupefacientes.

Respecto al procedimiento, el teniente coronel Carlos Rodríguez, oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó la estrategia de seguridad que permitió este hallazgo. El oficial indicó que, bajo el marco de los controles en bodegas nacionales y con el apoyo canino, se logró identificar el envío que contenía los 40 paquetes.

Más de 20 mil dosis de marihuana no llegarán a las calles gracias al olfato de "Paris", peludita integrante de nuestros binomios caninos



El estupefaciente se encontraba oculto como encomienda en el @BOG_ELDORADO, proveniente desde Cali con posible destino el municipio de Soacha. pic.twitter.com/GUx36jlARF — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 27, 2026

Declaraciones oficiales y balance anual

Sobre el impacto de este operativo, el teniente coronel Rodríguez señaló: “Gracias a este hallazgo y a la investigación que se desprende de la misma, se logra establecer que la sustancia tiene origen en la ciudad de Cali y su destino era el municipio de Soacha”. El oficial subrayó la importancia de la inspección técnica para retirar estas dosis del mercado local.

El teniente coronel Carlos Rodríguez confirmó que la actuación de la canina París fue clave en el operativo. Foto: Policías Nacional

Además de los detalles técnicos del envío, el alto mando hizo énfasis en la cifra acumulada de incautaciones en la terminal aérea durante el presente año, destacando la vigilancia permanente en los flujos de carga.

“La Policía Nacional ha incautado un poco más de 480 kilos de diferentes sustancias estupefacientes en este aeropuerto”, puntualizó el oficial.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la colaboración ciudadana para reportar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas de emergencia 123 o en el CAI más cercano, con el fin de facilitar la reacción inmediata de la fuerza pública.