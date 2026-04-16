Avianca afirma que la Aeronáutica optó por dejar estables los turnos de despegue y aterrizaje en El Dorado

Mantener la consistencia entre la normativa de asignación y la administración de los slots o cupos de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto El Dorado. Esa habría sido la decisión de la Aeronáutica Civil, según afirmó Avianca, que había lanzado una alerta ante posibles cambios en ese sentido.

En febrero, Richard Galindo, director jurídico de la aerolínea, manifestó su preocupación porque habían tenido conocimiento acerca de un interés repentino de la autoridad aeronáutica, por hacer modificaciones en la forma de asignar los slots.

Para Avianca, dicha modificación implicaría desconocer la normativa internacional para -a cambio de ella- dar paso a la creación de reglas de juego propias, alejadas de la operación de los aeropuertos modernos del mundo.

Bien es sabido que el tema de los slots es una de las grandes batallas del transporte aéreo, como se evidenció en el caso de la aerolínea Viva, cuyos cupos motivaron decisiones específicas para garantizar que se asignaran acorde a la competitividad que implica tener esos turnos de despegue y aterrizaje.

Avianca advierte sobre slots en el Aeropuerto El Dorado

El tema es tan trascendental que el Grupo Abra -matriz de Avianca y Gol- se pronunciaron en este jueves 16 de abril.

Según los voceros de la empresa, el camino por el cual optó la Aeronáutica es el de “mantenerse en línea con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC3)- y las mejores prácticas internacionales de slots para aeropuertos congestionados plasmadas en los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) establecidos por IATA”, señalaron.

De igual manera, Avianca destacó que se evidencia un compromiso de la autoridad aeronáutica, con la implementación efectiva y permanente del monitoreo de uso de dichos slots.

Adrián Neuhauser, CEO de Grupo Abra Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Implica estabilidad regulatoria

Al decir de la aerolínea que tiene la mayor participación en el mercado del transporte aéreo en Colombia, “las decisiones de la Aeronáutica Civil envían una clara señal de estabilidad regulatoria, incentivando la inversión y fortaleciendo la competitividad del país como hub regional”.

El líder del Grupo Abra, Adrián Neuhauser, calificó como “acertadas” las decisiones de la Aeronáutica Civil.

Gabriel Oliva, presidente de Avianca Foto: Avianca

Entre tanto, Gabriel Olivia, presidente de Avianca, también habló de que la estabilidad regulatoria es clave para que las empresas tomen las decisiones de seguir invirtiendo en los distintos sectores que ponen impulso al crecimiento económico.

Para los voceros de Avianca, el trabajo coordinado entre todos los actores del sector del transporte aéreo es el que fortalece la industria aeronáutica.