Avianca anuncia nuevo estatus para viajeros frecuentes: estos son los beneficios que tendrán

En la mañana de este 3 de junio, la aerolínea Avianca anunció un nuevo cambio en su programa de lealtad de usuarios, denominada Lifemiles, la cual es uno de los ecosistemas de fidelización más importantes en la región, con cerca de 16 millones de socios.

Se trata del lanzamiento de un nuevo estatus de Lifemiles, para premiar a los clientes que viajan con mayor frecuencia en la aerolínea. Se denomina Magno y este ofrecerá una experiencia exclusiva, consistente y aspiracional que refuerza su relación con la aerolínea.

Avianca presentó Magno, el nuevo nivel de su programa Lifemiles que ofrecerá beneficios exclusivos a los viajeros más frecuentes de la aerolínea. Foto: Avianca

La empresa detalló que con este lanzamiento, Lifemiles inaugura una nueva etapa en su estrategia de fidelización, combinando los beneficios principales de su programa Elite con experiencias complementarias diseñadas para elevar cada momento del viaje, desde la planeación hasta la experiencia en aeropuerto y a bordo.

“Estamos felices de presentar Magno en el marco del aniversario número 15 de Lifemiles. Este nuevo estatus reconoce a nuestros viajeros más leales con una propuesta pensada para elevar su experiencia en cada etapa del viaje, integrando beneficios, prioridad y un acompañamiento más cercano. Magno refleja nuestra visión de seguir construyendo una relación relevante y diferencial con nuestros socios; porque Magno es más que un estatus, es otra forma de volar”, comentó Jaime Manso, vicepresidente senior de Lealtad y Lifemiles.

Acceso ilimitado a salas VIP, ascensos de clase y atención personalizada en El Dorado hacen parte de las ventajas del nuevo estatus Magno de Lifemiles. Foto: 123RF

¿Qué beneficios tendrán los clientes Magno?

De acuerdo con la empresa, quienes tengan este estatus, podrán disfrutar de privilegios como ascensos en vuelos Insignia y Business Class en rutas en las Américas y domésticos, adelanto de vuelos, acompañamiento personalizado de agentes Magno Executive en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, acceso ilimitado a salas VIP y Check-In prioritario.

Sin embargo, aquí está el listado completo de los beneficios:

Selección de asiento sin costo: incluye salidas de emergencia y sillas Plus.

Adelanto de vuelo: el mismo día y sin costo extra en rutas dentro de Colombia.

Canal preferencial: Acompañamiento vía WhatsApp antes, durante y después del viaje.

Prioridad alta: abordaje y Check-In prioritario.

Atención premium: asistencia personalizada con agentes Magno Excecutive en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Agilidad: Fast Track en los aeropuertos donde la opción se encuentre disponible.

Equipaje adicional: equipaje adicional sin costo (hasta dos piezas en cabina económica y una en clase ejecutiva).

Salas VIP Avianca: acceso ilimitado con derecho a ingresar hasta cuatro acompañantes por visita.

Salas VIP Aliadas: acceso limitado a salas VIP GOL/Smiles y contratadas (hasta ocho ingresos).

Red Global: acceso a salas Star Alliance Gold, según las condiciones aplicables de la alianza.

Ascensos de clase: Upgrades en rutas INSIGNIA y Business Class en vuelos en las Américas y domésticos, sujetos a disponibilidad.

Cortesía a bordo: Bebida y snack sin costo en cabina económica.

Bono Elite del 100%: permite acumular el doble de millas en cada trayecto operado directamente por Avianca.

20% de descuento en equipaje de mano, sujeto a condiciones aplicables.