Adiós a costosas reconexiones de operadores de telecomunicaciones: CRC fijó límites obligatorios

Desde el pasado 17 de julio, los usuarios de servicios de telefonía e internet podrán evitar un dolor de cabeza. Esto, luego de que la Comisión de Regulación de Comunicaciones fijara nuevos topes máximos obligatorios al cobro por reconexión de servicios que fueron suspendidos por falta de pago. La nueva norma permitirá reducciones de hasta el 97 % frente a los valores que hoy pagan muchos usuarios en el país.

“Mercado en reconfiguración profunda”. El análisis de Claro frente al proceso de consolidación de las telecomunicaciones en Colombia

La medida entró en vigencia a través de la Ley 2485 de 2026, que define nuevos topes máximos obligatorios, bajo el principio según el cual los usuarios solo deben pagar valores asociados al costo eficiente de reconectar el servicio.

En los servicios fijos, el cobro por reconexión no podrá superar los $1.232 para la mayoría de operadores y los $10.269 para los proveedores más pequeños. Foto: Getty Images

Con la norma, ahora en telefonía móvil, el valor máximo para cobrar por reconexión será de $285. En servicios fijos, donde reconectar no cuesta lo mismo en todas las redes ni en todos los territorios, la CRC fija topes de $1.232 para la mayor parte del mercado y de $10.269 para los operadores más pequeños.

Treinta nuevas rutas aéreas se estrenarían en Colombia: Aerocivil recibió nuevas solicitudes para habilitarlas este año

“Lo nuevo no es que la reconexión deba responder a criterios de costo eficiencia, obligación que ya hacía parte del régimen aplicable. Lo nuevo es que, a partir de esta regulación, esos cobros tendrán un límite claro, verificable y obligatorio para todos los operadores”, indica la CRC.

En servicios móviles, anteriormente el costo promedio por reconexión era de $6.800. Esto significa una reducción del 96 %. La disminución se explica porque la reconexión móvil es un proceso prácticamente automático que se realiza de forma remota a través de los sistemas del operador, sin necesidad de desplazamiento de personal técnico ni intervención física en el domicilio del usuario.

La nueva norma busca que los usuarios solo paguen el costo eficiente de reconectar el servicio, evitando cobros excesivos por parte de los operadores. Foto: Adobe Stock

De otro lado, en los servicios fijos no existe una única estructura de costos. Reconectar a un usuario en una red masiva, urbana y automatizada no cuesta lo mismo que hacerlo en mercados de menor escala, con baja densidad de usuarios, mayor dispersión territorial o mayor dependencia de la gestión técnica en campo.

“Por esa razón, para internet fijo, telefonía fija y televisión por suscripción, la CRC estableció topes diferenciados que reconocen esas diferencias técnicas, territoriales y económicas, manteniendo como regla común que el cobro corresponda al costo eficiente de reconectar el servicio”, indica la CRC.

Para estos servicios, los costos son los siguientes: para operadores que concentran cerca del 85 % del mercado, el valor máximo será de $1.232, frente a cobros que en algunos casos llegaban hasta $39.000. Esto representa reducciones de hasta el 97 %.

La CRC aseguró que los nuevos límites obligatorios representan reducciones de hasta el 97 % en los cobros por reconexión que enfrentaban muchos usuarios en Colombia. Foto: Adobe Stock

“Para operadores pequeños, con menos de 30.000 accesos, el tope será de $10.269. Este valor reconoce menores economías de escala, redes más dispersas y una mayor probabilidad de reconexiones con intervención técnica en campo. Aun así, implica reducciones superiores al 69 % frente a los valores reportados actualmente por varios de estos proveedores”, precisó.

Es decir, para la mayor parte del mercado fijo, el cobro máximo será de $1.232, mientras que, para operadores pequeños, con condiciones operativas distintas, no podrá superar los $10.269.