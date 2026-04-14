La Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció en la tarde de este 14 de abril, tras evidenciar el último informe de inflación reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el que se pudo evidenciar que el rubro “Información y Comunicación” tuvo una variación del 2,96 % entre febrero y marzo de 2026.

La entidad aseguró que al hacer un análisis preliminar del informe, se determinó que este no permite identificar de manera precisa las causas específicas de la variación observada en un solo mes, ni determinar qué agentes o servicios particulares explican dicho comportamiento.

La SIC pide explicaciones tras el aumento en los precios de telecomunicaciones en Colombia. Foto: Daniel Reina Semana

“En efecto, el comportamiento de los precios en este sector puede responder a múltiples factores, tales como ajustes tras periodos de comportamiento deflacionario, presiones derivadas del incremento en costos y de las necesidades de inversión (especialmente en el contexto del despliegue de tecnologías como 5G), así como cambios regulatorios y otros eventos recientes que ocurrieron en el primer trimestre de este año”, agrega la SIC.

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Tras la situación, que es preocupante para el organismo, empezaron a realizar requerimientos de información a diversos agentes del sector de las telecomunicaciones, con el fin de recopilar y analizar información que permita identificar, con mayor precisión, las razones subyacentes al comportamiento observado en la variación de precios del sector, los agentes involucrados y los servicios específicos del reporte del Dane.

El bolsillo siente el golpe: suben las telecomunicaciones y ya hay investigación. Foto: Semana

De encontrar o identificar posibles infracciones al régimen de libre competencia o incumplimientos de las condiciones impuestas en operaciones previamente autorizadas, la SIUC indica que tomará medidas que correspondan, como multas o sanciones, bajo un escrutinio riguroso de los condicionamientos.

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“La Superintendencia en su rol de protección de usuarios en el sector telecomunicaciones continuará su labor investigativa con el fin de identificar y sancionar las distintas prácticas que afectan a los consumidores de esta rama, situación que se refleja en las recientes noticias que se han dado a conocer a la opinión pública, y las cuales se reforzarán con la implementación del nuevo marco regulatorio expedido por la CRC”, concluye la SIC.

Autoridades ponen la lupa sobre operadores por variación en tarifas del sector Foto: Cortesía - Presidencia de la República