Camacol advirtió de posibles pérdidas por más de 900 millones de pesos diarios si se prolongan bloqueos en Santander

Durante los últimos cinco días, las vías de diversos departamentos se han visto afectadas por bloqueos y movilizaciones que se realizan en contra de los aumentos del impuesto predial.

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En Santander, la afectación a las vías del departamento ha generado traumatismos para el sector comercial y para los usuarios que buscan movilizarse por vía aérea o terrestre.

En las últimas horas, Javier Peñaranda, gerente de Camacol en Santander, se pronunció en la cadena Caracol Radio, para brindar un panorama de las afectaciones que ha sufrido el gremio de la construcción y las posibles pérdidas que se podrían tener si los bloqueos continúan en los próximos días.

Así se ven los bloqueos que tiene colápsala a Bucaramanga y Santander. Foto: Metropolitano Noticias

La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, lanzó una advertencia sobre el fuerte impacto económico que están generando los bloqueos viales en Santander, señalando que las pérdidas para el sector constructor podrían ascender a 900 millones de pesos diarios si la situación persiste.

El gremio expresó su preocupación por las afectaciones que estas interrupciones están causando en la movilidad de materiales, trabajadores y maquinaria, elementos esenciales para el desarrollo de proyectos de vivienda e infraestructura en la región.

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“¿Qué podría causar eso? Una parálisis de las obras del sector constructor, en el que hay más de 107.000 empleos, y el no tener una continuidad en las obras de construcción de vivienda, si no hay materiales, va a haber una gran cantidad de despidos porque no hay forma de poder seguir subsidiando o pagando los salarios de las personas”, señaló Peñaranda a Caracol Radio.

Protesta en vías nacionales, por aumento en el impuesto predial. Fedetranscarga advierte sobre graves efectos que pueden llegar al consumidor. Foto: Fedetranscarga / Cortesía

Por otra parte, el gerente destacó que en los primeros días de los bloqueos se han registrado pérdidas cercanas a los 1.200 millones de pesos, por lo cual espera que se encuentre una solución debido al impacto del sector en las finanzas del departamento.

“Las pérdidas económicas para el sector constructor que representa el 5.2 % del PIB de Santander, pues hasta la fecha, en estos 5 días, representa más de 1.200 millones de pesos”, puntualizó Peñaranda al medio citado.