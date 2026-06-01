El pronunciamiento de los gremios económicos alrededor de las elecciones, en general, ha destacado el paso de los dos candidatos presidenciales que se disputarán la llegada a la presidencia a través de un balotaje de solo dos opciones.

Sin embargo, el gremio Camacol, del que hacen parte las constructoras del país, puso el ojo en otros ganadores que poco se mencionan.

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Para Camacol, entre los que hay que destacar también están la Registraduría Nacional, entidad en cabeza de Hernán Penados, de la cual, Camacol se refirió de la siguiente manera: “su impecable labor en este proceso electoral. Su transparencia, agilidad y compromiso con las garantías democráticas fortalecen la confianza ciudadana y contribuyen al fortalecimiento de nuestra democracia”.

Hubo filas de colombianos acudiendo a los puestos de votación Foto: Aymer Andrés Álvarez

Y no es todo, el gremio de constructoras subraya también a los colombianos que acudieron a las urnas. “Reconocemos y felicitamos a los colombianos que acudieron a las urnas y ejercieron su derecho al voto, demostrando una vez más su compromiso con la construcción de país, el fortalecimiento de nuestras instituciones y el futuro de Colombia”.

En el caso del Gobierno, luego del pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, en el sentido de no reconocer los resultados, Camacol hizo un llamado puntual: “hacemos un llamado al Gobierno Nacional a reconocer y respetar los resultados y las etapas del proceso electoral, y a todos los colombianos a actuar con responsabilidad, unidad y espíritu democrático para fortalecer nuestras instituciones y proteger la democracia”.