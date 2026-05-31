Roy Barreras se inclina por el Pacto Histórico en segunda vuelta y manda mensaje a Iván Cepeda: “Debe abrirse al centro”

Con la urnas cerradas y el preconteo avanzando este domingo, Roy Barreras fue uno de los primeros candidatos en pronunciarse sobre los resultados de la primera vuelta presidencial, en la que Abelardo de la Espriella lidera con más de 10 millones de votos —cerca del 43 %—, seguido por Iván Cepeda con aproximadamente 9,6 millones de sufragios —alrededor del 41 %—, mientras que Paloma Valencia quedó en tercer lugar con poco más de 1,6 millones de votos, cerca del 7 %.

En un mensaje dirigido a sus seguidores y al progresismo colombiano, el excandidato fue enfático en tres puntos. “La primera declaración responsable es reconocer el resultado electoral. Todas las campañas, de manera responsable, tenemos que felicitar a los dos ganadores y reconocer que el sistema electoral funcionó en tiempo récord”, afirmó Barreras, quien también agradeció a sus votantes pese a haber liberado su respaldo días antes de los comicios.

Sin embargo, el grueso de su mensaje apuntó hacia la segunda vuelta. Barreras señaló que el voto del centro —sumando el de Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López y el suyo propio— configura un bloque del 12 % con el que, a su juicio, Cepeda puede ganar la Presidencia el próximo 21 de junio. “Claro que hay con qué ganar, pero los errores deben corregirse y es decisión de la campaña de Iván si se abre o sigue cerrada. Si se abre, hay que ir por ese centro. Si vamos por él, ganamos”, advirtió el exsenador.

La advertencia final no fue menor: “Si no, tendremos un hecho insólito. El señor De la Espriella será presidente”, dijo en referencia al candidato ganador.

Un ‘outsider’ que arrasó

El ganador de la jornada, De La Espriella, llegó a la contienda sin trayectoria en cargos de elección popular. Abogado, empresario y fundador del movimiento Defensores de la Patria, construyó su candidatura alrededor de una imagen de independencia política y de éxito empresarial, con propuestas centradas en el fortalecimiento de la Fuerza Pública, el endurecimiento de políticas contra organizaciones criminales y la reducción del tamaño del Estado. Cambio Radical ya anunció su respaldo para la segunda vuelta. Paloma Valencia también confirmó su apoyo al candidato ultraderechista tras quedar por debajo del 7 % de los votos.

Su rival en la segunda vuelta, Iván Cepeda, representa al Pacto Histórico y al oficialismo petrista. Ambos candidatos superaron la votación que obtuvo Gustavo Petro en la primera vuelta de 2022.

Una jornada histórica y en paz

Más de 41 millones de colombianos fueron convocados a las urnas este domingo 31 de mayo. La primera vuelta transcurrió sin incidencias y en paz, pese a la preocupación previa por los hechos de violencia política durante la campaña, en los que incluso fue asesinado un aspirante. El Gobierno Petro aseguró respeto total a los resultados.

La segunda vuelta presidencial está prevista para el domingo 21 de junio de 2026.