Finalizó el preconteo de las elecciones presidenciales con una de las sorpresas electorales más grandes de las últimas décadas en Colombia. Aunque todo apuntaba a que Iván Cepeda arrasaría en primera vuelta, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella terminó imponiéndose en estos primeros comicios para determinar quién llega a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

Y la sorpresa también se trasladó a algunas regiones, donde Cepeda, candidato del petrismo, se creía que tendría una votación más relevante. Uno de esos departamentos es Caquetá, donde Abelardo se llevó más del 47 por ciento de los votos.

Otra de las sorpresas fue Bogotá. En la capital del país, Cepeda ganó, pero por un margen mucho menor del esperado. Cepeda obtuvo el 41 por ciento de los votos y De la Espriella se acercó al 37,5 por ciento.

El boletín de las 17:33h consolida a Abelardo de la Espriella en la primera posición con 10.192.087 votos (43,74%), Foto: Captura de pantalla

Donde sí no hubo sorpresa fue en los departamentos de la Costa Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira y Córdoba), que se inclinaron por Iván Cepeda. Incluso Barranquilla, que se creía fortín político de Abelardo, votó mayoritariamente por el candidato del oficialismo.

La tendencia de Cepeda también se mantuvo en Chocó con más del 75 por ciento; Valle del Cauca con 53 por ciento; Cauca y Nariño, ambos con 68 por ciento; en Putumayo obtuvo el 71 por ciento. Asimismo, en Amazonas obtuvo el 54 por ciento; lo mismo ocurrió en Vaupés con un 75 por ciento; Guanía, 56 por ciento; y Vichada con un 45 por ciento.

Por su parte, Abelardo de la Espriella conquistó los departamentos del centro del país y la zona Andina. En Antioquia, el candidato obtuvo más de 1.715.307, que le representaron el 54 por ciento de los comicios. Esa tendencia se mantuvo en el Eje Cafetero (Quindío, Risaralda y Caldas); también en Cundinamarca con 45 por ciento; Meta con un 52 por ciento; Guaviare con un 47 por ciento; Boyacá con el 50 por ciento; Casanare con un 62 por ciento; Arauca con 51 por ciento; y Norte de Santander y Santander con 70 y 57 por ciento, respectivamente.

Segunda vuelta en Colombia

La contienda definitiva tendrá lugar el domingo 21 de junio de 2026y en esta únicamente podrán aspirar los dos candidatos con mayor votación. Ya no saldrán en el tarjetón los derrotados: la senadora Paloma Valencia, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, el exembajador Roy Barreras y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, entre otros aspirantes.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella Foto: Colprensa/Semana

De cara a la contienda definitiva, la pregunta recae en determinar a dónde llegarán los votos de los derrotados. Si bien es cierto que Paloma Valencia anunció en contienda que si perdía en primera vuelta apoyaría a quien fuera contra Cepeda, fue tal el nivel de ataques mutuos con la campaña de Abelardo de la Espriella, que es incierto qué tanto sus votantes apoyarán a ojo cerrado al abogado el 21 de junio.

Estarán quienes lo hagan por convicción, por afinidad política o porque no quieren la continuidad del gobierno del presidente Gustavo Petro, en la persona de Iván Cepeda, así como no se descarta que, eliminada de los comicios la senadora, muchos de sus sufragantes estén indecisos de cara a la segunda vuelta. Lo propio sucede con los demás derrotados, que pueden aportar votos, en menor medida, a Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella.