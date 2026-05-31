Colombia vivió este domingo 31 de mayo una intensa jornada electoral para elegir al próximo presidente del país. La participación fue masiva y dejó una reñida contienda entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes lograron las mayores votaciones en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.

Con el 99,87 % de las mesas escrutadas, De la Espriella se alzó como el ganador de la primera vuelta al obtener 10.346.010 votos. Por su parte, Cepeda Castro alcanzó 9.680.095 sufragios, asegurando su paso a la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio.

Mapa de los resultados de la primera vuelta | Así votó Colombia este domingo, 31 de mayo

Tras conocer estos resultados, simpatizantes de Abelardo De La Espriella se congregaron en el Gran Malecón del Río, en Barranquilla, con el propósito de celebrar su paso a la segunda vuelta presidencial.

El ambiente, según se ha podido evidenciar en varios videos compartidos en redes sociales, está marcado por aplausos, cánticos, banderas y muestras de respaldo, luego de que los primeros boletines del preconteo lo ubicaran con ventaja en algunos reportes frente a su contendor, Iván Cepeda.

A medida que fue avanzando la divulgación de los resultados, decenas de seguidores comenzaron a expresar su entusiasmo y confianza en que el aspirante no solo en las plataformas digitales, sino en las calles.

En medio de la celebración, que todavía se vive con intensidad en Barranquilla y otras ciudades del país, varios ciudadanos han destacado el desempeño de “El Tigre” en las urnas y hasta han mencionado que los resultados reflejan el respaldo que ha obtenido durante la campaña en diferentes regiones de Colombia.

De igual manera, los seguidores de Iván Cepeda también han salido a las calles y se han manifestado en las redes sociales para expresar su respaldo al senador, celebrando el resultado obtenido en las urnas y su paso a la segunda vuelta presidencial.

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Según videos difundidos en redes sociales, los seguidores del candidato del Pacto Histórico se han congregado en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, donde han expresado su apoyo con arengas y consignas como “¡Cepeda presidente!” y “¡Sí se puede!”, en medio de un ambiente de optimismo y expectativa por la definición de la contienda electoral.

Mientras tanto, la expectativa crece entre los ciudadanos, quienes han seguido de cerca el desarrollo de los comicios de este domingo 31 de mayo y esperan la segunda jornada de votación, que será decisiva para determinar quién ocupará la Presidencia de la República y llegará a la Casa de Nariño para el próximo periodo de gobierno.