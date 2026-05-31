Colombia vivió este domingo 31 de mayo una intensa jornada electoral para elegir al próximo presidente del país. La participación fue masiva y dejó una reñida contienda entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes lograron las mayores votaciones en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.
Con el 99,87 % de las mesas escrutadas, De la Espriella se alzó como el ganador de la primera vuelta al obtener 10.346.010 votos. Por su parte, Cepeda Castro alcanzó 9.680.095 sufragios, asegurando su paso a la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio.
Tras conocer estos resultados, simpatizantes de Abelardo De La Espriella se congregaron en el Gran Malecón del Río, en Barranquilla, con el propósito de celebrar su paso a la segunda vuelta presidencial.
El ambiente, según se ha podido evidenciar en varios videos compartidos en redes sociales, está marcado por aplausos, cánticos, banderas y muestras de respaldo, luego de que los primeros boletines del preconteo lo ubicaran con ventaja en algunos reportes frente a su contendor, Iván Cepeda.
🇨🇴🗳️ #EleccionesPresidenciales | Ciudadanos se reunieron en el Gran Malecón del Río para celebrar el paso a segunda vuelta de Abelardo De la Espriella. 👇 pic.twitter.com/sNOHOMwKUG— EL HERALDO (@elheraldoco) May 31, 2026
A medida que fue avanzando la divulgación de los resultados, decenas de seguidores comenzaron a expresar su entusiasmo y confianza en que el aspirante no solo en las plataformas digitales, sino en las calles.
En medio de la celebración, que todavía se vive con intensidad en Barranquilla y otras ciudades del país, varios ciudadanos han destacado el desempeño de “El Tigre” en las urnas y hasta han mencionado que los resultados reflejan el respaldo que ha obtenido durante la campaña en diferentes regiones de Colombia.
¡Lo logramos! El Tigre 🐅 @ABDELAESPRIELLA está en segunda vuelta frente a Cepeda. Gracias a cada colombiano que creyó en este proyecto y salió a votar. Ahora vamos con más fuerza, más convicción y más amor por Colombia. ¡Hasta la victoria! #FirmesPorLaPatria 🫡 pic.twitter.com/wMtYajTKyr— William Sánchez 💙 (@willysan009) May 31, 2026
De igual manera, los seguidores de Iván Cepeda también han salido a las calles y se han manifestado en las redes sociales para expresar su respaldo al senador, celebrando el resultado obtenido en las urnas y su paso a la segunda vuelta presidencial.
Según videos difundidos en redes sociales, los seguidores del candidato del Pacto Histórico se han congregado en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, donde han expresado su apoyo con arengas y consignas como “¡Cepeda presidente!” y “¡Sí se puede!”, en medio de un ambiente de optimismo y expectativa por la definición de la contienda electoral.
🔴A esta hora, seguidores del candidato Iván Cepeda lo esperan en su sede de campaña en el Hotel Tequendama. pic.twitter.com/uSvWrF2vFe— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 31, 2026
Mientras tanto, la expectativa crece entre los ciudadanos, quienes han seguido de cerca el desarrollo de los comicios de este domingo 31 de mayo y esperan la segunda jornada de votación, que será decisiva para determinar quién ocupará la Presidencia de la República y llegará a la Casa de Nariño para el próximo periodo de gobierno.