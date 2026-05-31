Elecciones 2026: 28 personas que habían sido reportadas como desaparecidas se presentaron para votar

Un hecho bastante inusual se presentó durante la jornada electoral que se celebró este domingo 31 de mayo en el país.

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La Fiscalía General reportó, en un informe preliminar, que 28 personas que habían sido declaradas como desaparecidas aparecieron en diversos puestos de votación.

Los hechos se presentaron en los departamentos de Amazonas, Caldas, Valle del Cauca, La Guajira, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca y Antioquia.

Debido a esto, el ente investigador les pidió a los organismos encargados actualizar sus bases de datos por las personas dadas por desaparecidas.

Compra de votos

En el informe preliminar, la Fiscalía General registró la captura de ocho personas relacionadas con delitos electorales durante la primera parte de la jornada electoral:

En Ricaurte, Cundinamarca, fue capturado un hombre que se movilizaba en motocicleta y transportaba más de 110 millones de pesos en efectivo. El dinero iba oculto en un bolso y, al ser requerido por las autoridades, no se acreditó su procedencia. La Fiscalía adelanta las actuaciones judiciales correspondientes y el procedimiento de comiso de los recursos incautados.

fue capturado un hombre que se movilizaba en motocicleta y transportaba más de 110 millones de pesos en efectivo. El dinero iba oculto en un bolso y, al ser requerido por las autoridades, no se acreditó su procedencia. La Fiscalía adelanta las actuaciones judiciales correspondientes y el procedimiento de comiso de los recursos incautados. En el barrio El Uvo, en Popayán (Cauca): cuatro mujeres y un hombre fueron capturados en flagrancia por su presunta responsabilidad en el delito de corrupción al sufragante. De acuerdo con los elementos de información recopilados, estarían verificando certificados electorales de ciudadanos que habrían votado por una determinada colectividad política e incorporando sus datos en un listado.

cuatro mujeres y un hombre fueron capturados en flagrancia por su presunta responsabilidad en el delito de corrupción al sufragante. De acuerdo con los elementos de información recopilados, estarían verificando certificados electorales de ciudadanos que habrían votado por una determinada colectividad política e incorporando sus datos en un listado. En Cumaral (Meta): capturada una persona por el delito de falsedad personal, luego de que presuntamente intentara suplantar a un testigo electoral en una mesa de votación.

capturada una persona por el delito de falsedad personal, luego de que presuntamente intentara suplantar a un testigo electoral en una mesa de votación. Valledupar (Cesar): capturada en flagrancia una mujer por el delito de voto fraudulento, al evidenciarse que habría sufragado en dos mesas diferentes.

La Fiscalía también recibió información relacionada con un posible caso de constreñimiento al sufragante en la vereda Totarco, jurisdicción de Coyaima (Tolima), donde integrantes de una estructura armada del ELN estarían ejerciendo presiones sobre la población para que votara por un determinado candidato. Los hechos son objeto de investigación, y se hicieron coordinaciones con el Ejército Nacional y la Policía Nacional para garantizar el desarrollo normal de las elecciones.

Igualmente, se presentaron doce órdenes de captura contra personas que tenían órdenes judiciales por diferentes delitos en Bogotá, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Huila y La Guajira por delitos como homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso abusivo a sistema informático.