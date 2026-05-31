¿Cuándo se posesiona el próximo presidente de Colombia en 2026?

Los colombianos salieron a las urnas este 31 de mayo para elegir al próximo presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030. En caso de que ninguno alcance el número necesario, habrá segunda vuelta el próximo 21 de junio.
El mandatario elegido por los colombianos deberá posesionarse y empezar su administración frente al Congreso. Tradicionalmente, en Colombia la posesión se realiza el 7 de agosto.
El nuevo Congreso se posesionará el 20 de julio de 2026 para otro periodo legislativo. A pesar de que no está estipulado en la Constitución del país, en las últimas décadas los jefes de Estado han utilizado el 7 de agosto como la fecha para empezar su mandato.
Este día tiene un significado especial en la historia de Colombia debido a que conmemora la Batalla de Boyacá, que sucedió en 1819 y fue un enfrentamiento militar clave para la independencia de Colombia de España.
Ese día marca el final del gobierno de Gustavo Petro y el inicio del candidato elegido por los colombianos. Según la Registraduría hay 41.421.973 connacionales habilitados para votar.
La posesión se realiza en una ceremonia que cuenta con el juramento del presidente y la promesa de cumplir fielmente la Constitución del país. El evento se realiza en la Plaza de Bolívar de Bogotá y tiene la participación del Congreso.
Según el artículo 190 de la Constitución Política, el presidente deberá ser elegido con “la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley”.
Si esto no sucede, los dos candidatos con las votaciones más altas irán a segunda vuelta tres semanas después, es decir, el 21 de junio. Lo que significa que para elegir un jefe de Estado, debe contar con un porcentaje del 50 % más uno del total de votos depositados.