Resultados elecciones de Colombia 2026: ¿A qué hora se conoce quiénes son los ganadores de la primera vuelta presidencial?

Los resultados de las elecciones presidenciales tienen a Colombia con los nervios de punta. Este domingo 31 de mayo, millones de colombianos han asistido a las urnas para depositar su voto en la primera vuelta.

🔴 Elecciones Colombia 2026 EN VIVO | ¿A qué hora se saben los resultados de la votación?

El país ha vivido con intensidad esta contienda en la cual se enfrentan visiones opuestas de la política. Y por eso, la tarde de este domingo estará llena de emoción, tensión y ansiedad.

El registrador, Hernán Penagos, explicó a SEMANA cuál puede ser la hora tentativa para que el país tenga resultados.

“Este proceso se gestiona más rápido. Aspiro a que después de las ocho de la noche tengamos muy claro el resultado. Antes de esa hora vamos a tener ya la tendencia muy precisa y ustedes podrán ya definir acerca de esa tendencia”, dijo Hernán Penagos.

El registrador explicó en SEMANA que el país puede tener plena confianza en el sistema electoral. En la jornada de apertura de las votaciones Penagos dijo: “Aquí están dadas todas las garantías, todas ellas, para que la ciudadanía vote libre, pero también para que tengan, presidente, absoluta tranquilidad de los resultados”.

"Aquí están dadas todas las garantías", manifestó el registrador nacional, Hernán Penagos, en la apertura oficial de la jornada electoral en la Plaza de Bolívar. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/TFn8xnx3NX — Revista Semana (@RevistaSemana) May 31, 2026

“Treinta elecciones ha realizado la Registraduría en estos últimos año y medio, todas impecables. Aquí lo que queda es animar a la ciudadanía a que salga a votar, pedirle a todas las instituciones y a sus representantes que actúen con tranquilidad, que enviemos un mensaje adecuado a la ciudadanía”, agregó.

“Es imposible un pacto para alterar las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo”: exregistrador Juan Carlos Galindo

Los meses previos a esta jornada electoral estuvieron marcados por una fuerte arremetida al trabajo de la Registraduría, por parte del presidente Gustavo Petro. "Que sea el propio jefe de Estado quien esté atacando, como vuelvo e insisto, sin ningún tipo de prueba ni razón, es censurable y nunca se había presentado en la historia de la república“, dijo a SEMANA el exregistrador Juan Carlos Galindo.

“Creo que los colombianos hemos podido ver que tenemos un registrador que ha venido liderando con valentía, carácter y serenidad una institución esencial para la república, que lo ha venido haciendo con determinación y brindando a todos plenas garantías de transparencia y seguridad en el proceso electoral”, agregó.

“Colombia se la está jugando casi toda”

Las elecciones presidenciales de este año tienen un especial interés histórico. El expresidente de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda, lo explica así:

“Colombia ha tenido elecciones trascendentales. Por ejemplo, las que dieron origen al Frente Nacional y las elecciones de 1990, donde estaba en juego una transición muy profunda para el país. Fueron de talla histórica. Aquí Colombia se la está jugando casi toda. Se está jugando si hay un gobierno que, según dice el candidato que representa esa tendencia, estuvo en el pasado asociado al comunismo y apoya la actual iniciativa de asamblea constituyente sin temario y sin límites efectivos. Estas son unas elecciones de transformación sistémica”, dijo.

“Colombia se la está jugando casi toda”: Manuel José Cepeda explica por qué en la elección presidencial está en riesgo el sistema

“Aquí lo que está en juego es si va a cambiar o no todo el sistema. ¿Qué significa eso? Que podemos terminar con una asamblea constituyente que cambie toda la Constitución y les abra paso a gobiernos de tendencia muy autoritaria, contrarios a la tradición de Colombia. También está en juego el papel que logren obtener finalmente los grupos armados ilegales, que han ganado una presencia enorme en el territorio nacional y que, según denuncias públicas, están participando activamente en el proceso electoral, lo cual es de una gravedad suprema", concluyó.