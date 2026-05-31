¿Podía votar si estaba en la fila a las 4:00 p. m.? Registraduría lo aclara

Este domingo 31 de mayo los colombianos están viviendo una nueva jornada electoral. Los votantes podrán acercarse a las urnas y elegir a uno de los 11 candidatos presidenciales con sus respectivas fórmulas.

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Las mesas del país abrieron a las 08:00 de la mañana y estarán habilitadas hasta las 4:00 p.m. De acuerdo con la Registraduría, hay 41.421.973 colombianos habilitados para votar.

Una de las preguntas más frecuentes de la jornada es hasta qué hora se puede votar en el país. Es importante recordar que a partir de las 4:00 p. m. empieza el escrutinio en las mesas.

Hay más de 40 millones de colombianos habilitados para votar. Foto: Jorge Orozco / El País

Votar después de las 4:00 p. m.

Aunque muchas personas crean lo contrario, es posible votar después de las 4:00 p. m. La Registraduría explicó que los ciudadanos que ya hayan iniciado el trámite en la mesa, podrán acceder a la urna a pesar de que haya pasado la hora límite.

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Es decir, que aquellos que hayan entregado su cédula a los jurados de votación, podrán votar sin importar la hora. Los que apenas estén entrando al puesto de votación o haciendo la fila, deberán retirarse del lugar y no podrán ejercer el derecho al voto.

Estar en la fila no significa que podrán votar si no han sido atendidos por los jurados. En total, son 13.489 puestos de votación habilitados por la Registraduría Nacional.