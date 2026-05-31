¿Cuáles son los beneficios de ejercer su derecho al voto? Estos son los descuentos a los que puede acceder

Los colombianos pueden acceder a una serie de beneficios si acuden a las urnas este domingo, 31 de mayo, a marcar el tarjetón en el marco de la primera vuelta presidencial. La norma regula ciertos descuentos.

Presentando el certificado que lo acredita como elector, los ciudadanos tendrán una disminución del 10 por ciento en el pago de duplicados de la cédula, la renovación del pasado judicial y en la expedición de la libreta militar.

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La misma medida aplicará en la matrícula de los estudiantes de las instituciones de educación superior públicas del país, y la excepción también aplica en algunas universidades privadas.

Los empleados oficiales podrán compensar su ejercicio electoral disfrutando de mediodía laboral remunerado: “El funcionario debe solicitarlo al empleador en el término de un mes a partir del día de la jornada de votaciones”, explicó el Legislativo.

Ese documento es entregado en la mesa de elección, que estará disponible entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. de este 31 de mayo. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

No solo eso. El certificado tiene un alcance importante en el campo laboral y académico, ya que tendrá prelación frente a quienes no votaron en el caso de igualdad de puntajes en exámenes de ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior, en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda del Estado; además, de ventajas en listas de elegibles para empleados de carrera del gobierno.

“La norma igualmente establece una rebaja de un mes en el servicio militar, cuando se trate de soldados bachilleres o auxiliares de la Policía Nacional, y dos meses, cuando soldados campesinos o regulares”, relató el Congreso en un comunicado dirigido a la opinión pública.

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Por otro lado, algunas empresas privadas de Colombia, de manera autónoma, contemplan descuentos a productos y servicios a ciudadanos que presenten la certificación de la votación.

Ese documento es entregado en la mesa de elección, que estará disponible entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. de este 31 de mayo. En el exterior se mantendrá el mismo horario el sábado y domingo.