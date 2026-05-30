SEMANA: Ministro, ¿Cuál es el blindaje que tiene el Gobierno Petro para ofrecerle garantías a toda la ciudadanía este domingo 31 de mayo?
Armando Benedetti: Hemos hecho un esfuerzo sin igual para brindar seguridad en hombres, carros convencionales, carros blindados y en armas, como nunca antes en este país. Hemos cuidado a todos los candidatos a la presidencia de una manera única por todo lo que ha pasado. Además, se creó una comisión con la cúpula militar solo para dedicarles la seguridad a los candidatos a la presidencia, con lo cual se ha ayudado bastante. Por otro lado, hemos dado garantías electorales con una articulación con la Registraduría, la Procuraduría, la Defensoría y el Consejo Nacional Electoral, eso con la finalidad de que todos los candidatos tengan garantías y estén tranquilos.
SEMANA: ¿Y en materia de seguridad cómo estamos?
A.B.: Hasta ahora tenemos una tensa calma, pero ha habido tranquilidad. Las alertas que existían sobre cientos de municipios, hasta hoy, no se han activado y esperemos que así sea hasta el domingo.
SEMANA: Entonces podemos decir que en donde están estos grupos criminales no hay alteraciones…
A.B.: No, hasta ahora no. No ha pasado nada y esperamos que nada ocurra. Así fue el 8 de marzo (elecciones al Congreso). Recuerde usted que dijeron que había una cantidad de alertas y no pasó nada. Entonces, esperemos que para estas elecciones también se mantenga la misma calma que se registró ese día.
SEMANA: ¿La seguridad de todos los candidatos se reforzó?
A.B.: Sí, totalmente. Y no solamente en número de hombres, sino en capacidades de inteligencia para prevenir. Ha habido cientos de eventos en los que han participado todos los candidatos a la presidencia y vicepresidencia bajo protección del Estado. Unos 18.000 policías han prestado la seguridad a todos estos protegidos y a la cantidad de eventos que se han hecho. Tenga en cuenta que le hablo de toda la campaña presidencial, la cual ha tenido más de 600 eventos.
SEMANA: Todo esto acompañado del Plan Democracia que se activó…
A.B.: Exactamente, y se está avanzando sin problema alguno y con el trabajo de una comisión para vigilar que se cumpla con los pedidos o requerimientos que existan y que la seguridad esté en todo el país. Esto nunca había pasado; el Estado está volcado en prestar seguridad a todos.
SEMANA: ¿Puede decirles a los colombianos que habrá unas elecciones tranquilas?
A.B.: Hasta este minuto, el Gobierno ha articulado, ha cumplido, ha asegurado a las personas y ha hecho su mayor esfuerzo para que todo se mantenga en la mejor forma y se puedan hacer unas elecciones tranquilas.
SEMANA: Cambiando de tema, hay muchas quejas por la presunta participación en política del presidente Petro. ¿Es así?
A.B.: No, la participación es la que debemos generar para que todo el mundo, con sus libertades, ejerza la participación. Lo que no puede haber es participación indebida, y eso existe cuando se va en contra de la letra escrita, cuando se constriñe el voto, con plata, con promoción de puestos o con la autoridad. Eso no ha pasado y el presidente no está participando en política. Aquí no se ha cogido el Presupuesto General para ayudar a alcaldes o gobernadores con la finalidad de que voten por un candidato o no. Además, ya han dicho que a mí no me quieren en ninguna campaña, entonces lo que hablan son bobadas.
SEMANA: ¿El Gobierno va a respetar los resultados?
A.B.: Esa es otra bobada que dicen; claro que respetaremos los resultados de las elecciones del domingo.