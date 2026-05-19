El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló sobre las nuevas intimidaciones que han denunciado desde el equipo de Defensores de la Patria y del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En días recientes, el aspirante a la Casa de Nariño ha asegurado ser blanco de amenazas directas contra su vida e, incluso, está saliendo a plaza pública vistiendo un chaleco antibalas y protegido por un escudo de vidrio.

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El encargado de la cartera política del Gobierno aseguró que él y los funcionarios de otras dependencias han tenido comunicación directa con De la Espriella para brindarle protección y adelantar investigaciones sobre las denuncias que han hecho públicas sus seguidores.

“Desde que se conoció la denuncia del candidato Abelardo de la Espriella, he tenido comunicación directa con el ministro de Defensa, la Policía y las Fuerzas Militares para garantizar la protección debida, como se ha hecho con todos los candidatos presidenciales y sus equipos políticos. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes”, expresó Benedetti.

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Los coordinadores políticos de la campaña de De la Espriella en Meta, Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, fueron asesinados después de ser interceptados por cuatro hombres encapuchados que se transportaban en motocicletas. Estas personas fueron blanco de disparos cuando se desplazaban por la región para recoger material de campaña que sería distribuido en veredas del municipio de Cubarral.

El movimiento Defensores de la Patria publicó un comunicado en la noche del domingo, 18 de mayo, en el que se afirma que “las amenazas” de muerte siguen llegando de manera sistemática contra coordinadores del equipo de campaña del candidato presidencial en diferentes regiones del país.

Las intimidaciones que ha denunciado el abogado que aspira llegar a la Casa de Nariño motivaron la reacción del senador estadounidense Bernie Moreno, quien publicó un mensaje en su cuenta de X advirtiendo que “la violencia política que está ocurriendo en Colombia es absolutamente inaceptable”. Moreno pidió que los candidatos y sus equipos puedan participar de una elección segura y libre de intimidaciones.