Carta del CNE al MinInterior advierte grave deterioro del orden público que podría afectar la jornada electoral en el país

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, encendió una nueva alerta sobre las condiciones de seguridad de cara a las elecciones de 2026.
A través de una carta enviada al ministro del Interior, Armando Benedetti, el funcionario advirtió que el deterioro del orden público y la ausencia de garantías institucionales estarían poniendo en riesgo tanto a candidatos como a votantes en distintas regiones del país.
En el documento, fechado el 6 de mayo, Prada sostiene que la expansión de grupos armados ilegales y organizaciones criminales está generando escenarios de intimidación y presión sobre la ciudadanía, afectando la posibilidad de ejercer el voto “en condiciones de libertad, seguridad e integridad”.
La comunicación cita informes recientes de la Misión de Observación Electoral, según los cuales 185 municipios del país presentan algún nivel de riesgo electoral y 94 de ellos fueron clasificados en riesgo extremo.
El magistrado señala además que, frente a las elecciones de 2022, hubo un incremento superior al 29 % en el número de territorios con alertas relacionadas con violencia y orden público.
El oficio también retoma datos expuestos por la Defensoría del Pueblo durante la presentación de su informe de seguimiento a la Alerta Temprana Electoral. Allí se reportaron 457 casos de amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en medio del ambiente preelectoral, con especial impacto en departamentos como Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.
Además de la situación de seguridad, Prada cuestionó la inexistencia, hasta ahora, de un cronograma para las sesiones de los Comités de Garantías Electorales, espacios en los que partidos y campañas exponen riesgos y solicitan medidas de protección.
Según el magistrado, la falta de estas instancias limita la capacidad de reacción institucional y aumenta la vulnerabilidad de los derechos políticos de los ciudadanos.
En la carta, el integrante del CNE insiste en que, sin garantías reales de protección e integridad, el proceso electoral corre el riesgo de perder legitimidad ante la ciudadanía.