La candidata presidencial, Claudia López, quien según las encuestas no tiene ninguna opción en esta contienda, se molestó con una periodista de Noticias Caracol que le hizo una pregunta sobre la xenofobia.

Se trata de Andreína Solórzano, reconocida periodista de ese noticiero y que es oriunda de Caracas, Venezuela. La periodista intervino durante el espacio que tienen con los candidatos y le lanzó una pregunta que molestó bastante a López .

“Candidata, usted acaba de criticar a la administración Trump por su trato con los extranjeros, ha dicho que es un gobierno xenófobo. El presidente Trump dice que nuestros países han vaciado sus cárceles en su país y que por eso ha aumentado la criminalidad. Con todo respeto, no es algo muy diferente a lo que usted dijo durante su alcaldía sobre la migración venezolana”, dijo la periodista.

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López no dejó que la periodista terminará su pregunta, la interrumpió y le pidió “respeto”.

“Eso es falso, no hagas esa comparación y es mentirosa. Tú me tienes que respetar, eso que estás diciendo es mentira”.

La candidata presidencial no permitió que la periodista terminara de formular su pregunta ni mucho menos recordar las declaraciones que ella dio cuando era alcaldesa de Bogotá.

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“Lo que yo dije no es xenófobo, que lo haya podido decir mejor o no, es otra cosa. Pero que tú me vengas a decir xenófoba en mi cara, no te lo voy a permitir porque es una falta de respeto”.

La periodista le recordó que por sus declaraciones López tuvo que rectificar en su momento, pero la candidata la interrumpió nuevamente.

Sin embargo, López sí ha hecho varias declaraciones en contra de venezolanos que le han costado fuertes críticas, aunque ella ahora quiera negarlas.

“No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí el que venga a trabajar bienvenido sea, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlos inmediatamente”, dijo López en su momento.

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Después, hubo otro relacionamiento de venezolanos con hechos criminales. En marzo de este año, cuando falleció el patrullero Edwin Caro a manos de unos delincuentes que le dispararon en la localidad de Chapinero, la mandataria no tuvo reparo en culpar directamente a venezolanos en el país.

“Bogotá no se va a doblegar ante nadie, tampoco ante las estructuras criminales ni de colombianos ni de venezolanos que pretendan someter a nuestra ciudad a esta horrible situación”, dijo López siendo alcaldesa de Bogotá.

Y aunque en Noticias Caracol no reconoció lo que ha dicho en el pasado, en 2021 tuvo que ofrecer disculpas por sus declaraciones.

“Quiero pedir excusas. Dos veces me he referido a los migrantes y dos veces he causado polémica y no es lo que he querido. Lo que queremos es explicar que estamos enfrentando un desafío. Todos, no importa de donde vengamos, estamos enfrentando un desafío”, dijo.

En su momento diferentes sectores políticos rechazaron las posturas de López al considerar que estaba estigmatizando a los venezolanos.