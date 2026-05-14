Vicepresidente de la Corte Suprema alertó por “discurso de la descalificación electoral” por parte del Gobierno

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Hugo Quintero Bernate, se refirió a las alertas de fraude electoral y la desconfianza que ha sembrado el presidente Gustavo Petro y otros altos funcionarios del Gobierno nacional sobre las elecciones del 2026.

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Quintero pidió que el mandatario tenga “vocación republicana” y entienda que pertenece al Estado, por lo que hay unas reglas claras que deben ser cumplidas para mantener el sistema democrático.

“Lo más grave es que el discurso de la descalificación electoral sea oficial”, alertó el magistrado.

El magistrado Hugo Quintero Bernate, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema de Justicia

“Se ha instalado una narrativa oficial, eso es lo más preocupante, en la que a priori se está descalificando a la autoridad electoral”, agregó Quintero.

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que esa actuación es injusta, pues ese mismo modelo que está criticando Petro es por el que fue elegido presidente en el 2022.

“Justamente con esta Registraduría y estas reglas electorales, el presidente que está criticando a la Registraduría llegó a este poder”, mencionó el magistrado en medio de un conversatorio sobre el panorama electoral.

“El poder hay que ejercerlo de manera responsable. Uno tiene que tener, cuando es directivo de alguna institución o cuando pertenece al servicio público, desde el cargo más bajo hasta el más alto, sobre todo, vocación republicana”, agregó.

Para el magistrado, todos los servidores públicos deberían respetar las reglas más allá de si los favorecen o no.

El presidente Gustavo Petro ha hablado de supuestas alertas de fraude. Foto: Joel González - Presidencia de la República

“Cualquier persona u observador internacional que va a venir se va a dar cuenta de que la democracia colombiana funciona con la regla básica de la democracia, que son reglas ciertas, resultados inciertos”, mencionó.

Las declaraciones surgieron luego de que el presidente Gustavo Petro alertara de supuestos fraudes en medio de la contienda. “La información genera democracia. Que se muestren los códigos fuente del software electoral ilegalmente privatizado. Cómo que el software electoral que escrutó las elecciones en Honduras, con denuncias inmensas de fraude, es el mismo que va a escrutar en Colombia”, aseguró Petro recientemente.

El presidente ha cuestionado a la empresa Thomas Greg & Sons, a que sacó del esquema de producción de los pasaportes en el país, diciendo que tendrían un contrato en medio de las elecciones que podría afectar la contienda electoral.

“Ya saben que si anulan el contrato de pasaportes ya en plena expedición, no es más que el pago para hacer un fraude electoral en presidenciales para devolver el favor de recuperar el contrato de los hermanos Bautista”, afirmó el mandatario.