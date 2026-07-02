Abelardo De La Espriella buscará refinanciar la deuda externa y envía a su ministro de Hacienda designado a Washington a sentarse con la banca multilateral

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que su gobierno, que arranca el próximo 7 de agosto, iniciará gestiones para refinanciar la deuda pública de Colombia y confirmó que el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, viajará a Washington para adelantar reuniones con representantes de la banca internacional y organismos financieros multilaterales.
La deuda neta de Colombia se encuentra en niveles históricamente altos. Refinanciarla será una de las muchas medidas que adoptaremos para recomponer el rumbo de las finanzas públicas y recuperar la confianza en la economía nacional.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 2, 2026
He impartido instrucciones precisas al…
A través de su cuenta de X, De La Espriella afirmó que la deuda neta del país se encuentra en “niveles históricamente altos” y señaló que la refinanciación hará parte de las primeras medidas económicas que impulsará una vez asuma la Presidencia de la República.
“He impartido instrucciones precisas al ministro de Hacienda designado, doctor Miguel Gómez, para que inicie su agenda de trabajo en Washington, sosteniendo reuniones con la banca internacional y los organismos financieros multilaterales”, manifestó.
Según explicó, el propósito de esos encuentros será avanzar en una negociación que permita modificar las condiciones actuales de la deuda pública, mediante la extensión de los plazos de pago y la obtención de tasas de interés más favorables.
“El propósito es avanzar en una negociación que permita mejorar los plazos y las tasas de la deuda pública, darle oxígeno a las finanzas del Estado, recuperar el orden fiscal y sentar las bases de la reconstrucción de la Patria Milagro”, indicó el mandatario electo.
De La Espriella sostuvo que el nivel actual de endeudamiento obliga a adoptar medidas para recomponer las finanzas públicas y recuperar la confianza en la economía colombiana.
“La deuda neta de Colombia se encuentra en niveles históricamente altos. Refinanciarla será una de las muchas medidas que adoptaremos para recomponer el rumbo de las finanzas públicas y recuperar la confianza en la economía nacional”, afirmó.
En el mismo mensaje, el presidente electo aseguró que su administración buscará mantener la disciplina fiscal y preservar la confianza de los acreedores e inversionistas internacionales.
“Gobernaré con disciplina, responsabilidad y credibilidad. Colombia volverá a honrar sus compromisos, a fortalecer sus instituciones y a generar confianza ante el mundo”, expresó.
El anuncio se produce mientras el equipo económico designado por De La Espriella comienza a desarrollar la agenda de transición y define las prioridades que presentará ante los mercados internacionales y los organismos multilaterales en las primeras semanas del nuevo gobierno.