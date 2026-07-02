Abelardo De La Espriella buscará refinanciar la deuda externa y envía a su ministro de Hacienda designado a Washington a sentarse con la banca multilateral

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que su gobierno, que arranca el próximo 7 de agosto, iniciará gestiones para refinanciar la deuda pública de Colombia y confirmó que el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, viajará a Washington para adelantar reuniones con representantes de la banca internacional y organismos financieros multilaterales.

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A través de su cuenta de X, De La Espriella afirmó que la deuda neta del país se encuentra en “niveles históricamente altos” y señaló que la refinanciación hará parte de las primeras medidas económicas que impulsará una vez asuma la Presidencia de la República.

“He impartido instrucciones precisas al ministro de Hacienda designado, doctor Miguel Gómez, para que inicie su agenda de trabajo en Washington, sosteniendo reuniones con la banca internacional y los organismos financieros multilaterales”, manifestó.

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La deuda externa del país sigue al alza. Foto: Getty Images/iStockphoto

Según explicó, el propósito de esos encuentros será avanzar en una negociación que permita modificar las condiciones actuales de la deuda pública, mediante la extensión de los plazos de pago y la obtención de tasas de interés más favorables.

“El propósito es avanzar en una negociación que permita mejorar los plazos y las tasas de la deuda pública, darle oxígeno a las finanzas del Estado, recuperar el orden fiscal y sentar las bases de la reconstrucción de la Patria Milagro”, indicó el mandatario electo.

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Abelardo De La Espriella será el segundo presidente de Colombia que es egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

De La Espriella sostuvo que el nivel actual de endeudamiento obliga a adoptar medidas para recomponer las finanzas públicas y recuperar la confianza en la economía colombiana.

“La deuda neta de Colombia se encuentra en niveles históricamente altos. Refinanciarla será una de las muchas medidas que adoptaremos para recomponer el rumbo de las finanzas públicas y recuperar la confianza en la economía nacional”, afirmó.

Miguel Gómez Martínez. Foto: Universidad de Los Andes

En el mismo mensaje, el presidente electo aseguró que su administración buscará mantener la disciplina fiscal y preservar la confianza de los acreedores e inversionistas internacionales.

“Gobernaré con disciplina, responsabilidad y credibilidad. Colombia volverá a honrar sus compromisos, a fortalecer sus instituciones y a generar confianza ante el mundo”, expresó.

De acuerdo con el tamaño de la economía de Colombia, el recaudo tributario podría ser mayor, según analistas. Foto: El País

El anuncio se produce mientras el equipo económico designado por De La Espriella comienza a desarrollar la agenda de transición y define las prioridades que presentará ante los mercados internacionales y los organismos multilaterales en las primeras semanas del nuevo gobierno.