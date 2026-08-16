Carolina Restrepo, directora del ICBF, afirma sentirse “presionada y amenazada” y envía fuerte mensaje: “Les guste o no”

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Carolina Restrepo, envió este domingo 16 de agosto un fuerte mensaje en sus redes sociales.

A través de su cuenta en X, la funcionaria señaló que aunque pretendan presionarla o desgastarla con “ruido, ataques o desinformación”, eso “no va a funcionar”.

“A quien le interese: No pierdan su tiempo tratando de presionarme, intimidarme o desgastarme con ruido, ataques o desinformación. No va a funcionar. No llegué al ICBF para administrar lo de siempre, proteger intereses ni conservar privilegios. Llegué para poner orden, revisar lo que haya que revisar y cambiar lo que haya que cambiar”, dijo la funcionaria sin mencionar nombres.

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“Así que pueden hablar, atacar y hacer todo el ruido que quieran. No me voy a echar para atrás ni un centímetro. La transformación del ICBF ya comenzó y no tiene reversa. Les guste o no”, subrayó.

Posteriormente, en una respuesta a un usuario de X, Restrepo dijo sentirse “presionada y amenazada”. “Claro que estoy presionada y amenazada. Y no, no son explicaciones son afirmaciones y no me muevo un milímetro”, sostuvo.

Luego, en otro trino, dijo: “Con el tiempo uno aprende que lo importante no es quién hace el ruido, sino saber de dónde viene. Y cuando uno ya lo sabe, todo se vuelve mucho más sencillo”.

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Designación

Restrepo fue designada como directora del IBCF a finales de julio y tomó posesión de su cargo la semana pasada.

Cuando el presidente De La Espriella la anunció en su nuevo cargo, afirmó que Restrepo Cañavera será la persona encargada de proteger a los niños, niñas y adolescentes del país. Por ello, afirmó que “exige una institución fuerte, transparente y liderada por personas con experiencia, mérito y un compromiso inquebrantable con el servicio público”.

El mandatario dijo que escogió a Restrepo Cañavera por su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, así como por su disciplina, integridad y capacidad técnica, características que considera “serán fundamentales para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país”.

“En la Patria Milagro, el ICBF iniciará una transformación profunda: cero tolerancia con la corrupción, contratación transparente, controles rigurosos, fortalecimiento de las madres comunitarias, procesos de adopción más eficientes y una protección integral para la infancia”, dijo De La Espriella.

Por su parte, Restrepo Cañavera agradeció la designación. “Gracias, presidente Abelardo De La Espriella, por su confianza. Abrazo esta misión con el corazón. Trabajaré sin descanso por la niñez colombiana, porque en cada niño habita la esperanza de la Patria Milagro. No descansaré hasta ayudar a convertir sus lágrimas en sonrisas y devolverles la alegría de soñar”, señaló.