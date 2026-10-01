Presidente De La Espriella interrumpió su discurso y gesto que tuvo con un trabajador impactó a los asistentes a un evento

Un llamativo episodio protagonizó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, que no pasó desapercibido para los asistentes a un evento del Gobierno nacional en Barranquilla.
El jefe de Estado interrumpió su discurso y llamó a un empleado del aeropuerto Ernesto Cortissoz, quien cumplió 51 años trabajando en esa terminal.
El momento quedó registrado en la transmisión oficial que hizo la Presidencia de la República. De La Espriella llamó al trabajador, lo exaltó y posteriormente lo abrazó. Esa persona, antes de volver a la silla, realizó el característico gesto de firmes por la patria.
En Barranquilla, el presidente Abelardo De La Espriella interrumpió su discurso para destacar a un empleado del aeropuerto Ernesto Cortissoz que cumplió 51 años trabajando en esa terminal aérea. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/UKlbjlwVfj— Revista Semana (@RevistaSemana) October 1, 2026
Por medio de su cuenta personal de X, el presidente habló de ese momento que se registró en la capital del departamento del Atlántico: “¡El alma de un aeropuerto son sus trabajadores!”.
“Durante El Cortissoz Despega, en Barranquilla, tuve el privilegio de abrazar a don José José, el colaborador más antiguo del aeropuerto: 51 años de trabajo, sacrificio y lealtad impecable en esta gran empresa”, expresó el mandatario colombiano,
¡El alma de un aeropuerto son sus trabajadores!— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 1, 2026
Durante El Cortissoz Despega, en Barranquilla, tuve el privilegio de abrazar a Don José José, el colaborador más antiguo del aeropuerto: 51 años de trabajo, sacrificio y lealtad impecable en esta gran empresa.
Hombres con su… pic.twitter.com/mBNwxJrDZn
También indicó: “Hombres con su temple y dedicación son el orgullo de Colombia y el pilar sobre el cual levantamos el futuro de la región Caribe”.
En ese evento que lideró el jefe de Estado este jueves, 1 de octubre, se selló un acuerdo entre el Gobierno nacional y la administración de Barranquilla para la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz.
“El distrito está dispuesto a invertir y tiene capacidad para ejecutar, ya lo hemos visto. Barranquilla tiene un antes y un después. Y se lo debemos a este maravilloso equipo que ha hecho de esta ciudad orgullo de Colombia. Barranquilla aporta resultados, cosas que mostrar. Y la nación aporta infraestructura que necesita avanzar. La conclusión es muy sencilla, querido alcalde. Como se lo dije del principio, vamos a trabajar juntos por esta ciudad”, puntualizó el mandatario colombiano en su discurso.