Presidente De La Espriella interrumpió su discurso y gesto que tuvo con un trabajador impactó a los asistentes a un evento

Un llamativo episodio protagonizó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, que no pasó desapercibido para los asistentes a un evento del Gobierno nacional en Barranquilla.

El jefe de Estado interrumpió su discurso y llamó a un empleado del aeropuerto Ernesto Cortissoz, quien cumplió 51 años trabajando en esa terminal.

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El momento quedó registrado en la transmisión oficial que hizo la Presidencia de la República. De La Espriella llamó al trabajador, lo exaltó y posteriormente lo abrazó. Esa persona, antes de volver a la silla, realizó el característico gesto de firmes por la patria.

En Barranquilla, el presidente Abelardo De La Espriella interrumpió su discurso para destacar a un empleado del aeropuerto Ernesto Cortissoz que cumplió 51 años trabajando en esa terminal aérea. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/UKlbjlwVfj — Revista Semana (@RevistaSemana) October 1, 2026

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente habló de ese momento que se registró en la capital del departamento del Atlántico: “¡El alma de un aeropuerto son sus trabajadores!”.

“Durante El Cortissoz Despega, en Barranquilla, tuve el privilegio de abrazar a don José José, el colaborador más antiguo del aeropuerto: 51 años de trabajo, sacrificio y lealtad impecable en esta gran empresa”, expresó el mandatario colombiano,

También indicó: “Hombres con su temple y dedicación son el orgullo de Colombia y el pilar sobre el cual levantamos el futuro de la región Caribe”.

En ese evento que lideró el jefe de Estado este jueves, 1 de octubre, se selló un acuerdo entre el Gobierno nacional y la administración de Barranquilla para la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

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“El distrito está dispuesto a invertir y tiene capacidad para ejecutar, ya lo hemos visto. Barranquilla tiene un antes y un después. Y se lo debemos a este maravilloso equipo que ha hecho de esta ciudad orgullo de Colombia. Barranquilla aporta resultados, cosas que mostrar. Y la nación aporta infraestructura que necesita avanzar. La conclusión es muy sencilla, querido alcalde. Como se lo dije del principio, vamos a trabajar juntos por esta ciudad”, puntualizó el mandatario colombiano en su discurso.