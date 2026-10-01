Abelardo De La Espriella reveló imágenes inéditas de la llegada de Juan Guillermo Monsalve a Cómbita: “Bienvenido a la Patria Milagro”

Una de las órdenes que ha impartido el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, a los funcionarios de su Gobierno, especialmente al Ministerio de Justicia e Inpec, es que recuperen el control de las cárceles del país.

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Preocupación que no ha ocultado De La Espriella, al advertir que desde los diferentes centros penitenciarios se sigue ordenando la comisión de crímenes contra la población.

Ante ese panorama, una de las medidas que impartió el jefe de Estado tiene que ver con el traslado de peligrosos criminales de centros penitenciarios. Este es el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, señalado testigo estrella en el caso judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Este jueves, 1.° de octubre, De La Espriella reveló en sus redes sociales imágenes inéditas de su traslado desde La Picota hasta la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá). Se puede ver a Monsalve esposado de pies y manos, y motilado.

Motilado y esposado de pies y manos: así fue el traslado de Juan Guillermo Monsalve a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. El presidente Abelardo De La Espriella le envió un mensaje: “Bienvenido a la Patria Milagro”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/A4gyez7ghP — Revista Semana (@RevistaSemana) October 1, 2026

Además, el presidente de la República, en su publicación, le dejó un mensaje a Juan Guillermo Monsalve: “Bienvenido a la Patria Milagro”.

El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Foto: Presidencia

Ese no ha sido el único mensaje que le ha dedicado el mandatario a ese señalado criminal. Esta semana, el jefe de Estado también publicó: “En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita”.

“No voy a permitir que las cárceles de Colombia se conviertan en centros de operaciones criminales desde donde los criminales siguen haciendo de las suyas. ¡Quien esté preso cumplirá su condena, sin privilegios y sin la posibilidad de seguir delinquiendo!”, recalcó De La Espriella.

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Juan Guillermo Monsalve estaba pagando una condena en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, donde tenía un espacio privilegiado. Mosalve fue el testigo que usó la Fiscalía durante el proceso que terminó en la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez.