Mauricio Pava demanda curul de Santiago Osorio; el congresista se defiende

El Consejo de Estado ha recibido varias demandas que piden la nulidad electoral del representante a la Cámara por Caldas Santiago Osorio, avalado por el Pacto Histórico y la Alianza Verde.

Consejo de Estado admite demanda de nulidad contra la elección del representante Santiago Osorio

El abogado Mauricio Pava representa uno de esos procesos. Según argumentó el abogado en entrevista con SEMANA, la ley establece que las coaliciones para las elecciones no pueden superar el 15 % de la votación pasada, un hecho que, según él, se habría incumplido en este caso.

Las cuentas de Pava son las siguientes: en las elecciones de 2022, el Partido Verde obtuvo el 10,41 % de los votos válidos en el departamento, mientras que la Unión Patriótica (UP) logró el 1,46 % y la Colombia Humana, el 3,90 %, lo que sumaría el 15,77 % y, según el abogado, superaría el límite legal.

“Es una matemática objetiva que tiene que revisar el Consejo de Estado, que ya ha revisado en otras oportunidades. Esperamos que anulen la inscripción de la lista y la elección que tuvo el Congreso de la República”, afirmó el abogado.

Un antecedente que puso sobre la mesa el abogado fue la Resolución 0841 del Consejo Nacional Electoral (CNE), expedida en el 2025, que revocó la lista en coalición del Pacto Histórico en Bogotá porque se superó el 15 %, por lo que el demandante reclama en la solicitud que se debería tomar una decisión similar en el caso de la lista de Caldas.

Hay un tema clave que se deberá revisar y discutir, pues el CNE aprobó la fusión del Pacto Histórico con algunas colectividades, entre ellas la UP.

Pava dijo que un argumento adicional para solicitar la nulidad de la elección de Osorio es que no participó en la consulta interna que hizo el Pacto Histórico para elegir a quienes iban a representarlo en sus listas.

El abogado Mauricio Pava habló en SEMANA. Foto: Brían Rosado - SEMANA

“La ley financia las consultas interpartidistas, es un ejercicio democrático supremamente costoso; la ley establece que hay que someterse a esos resultados”, dijo el abogado.

En octubre del año pasado, cuando se hicieron las consultas, se estableció la lista del Pacto Histórico y, posteriormente, Osorio terminó en esa lista.

“Lo que queremos es que se respeten las reglas de juego, la ley y algo tan sencillo como respetar las coaliciones y los porcentajes de las coaliciones, quienes tienen que ser un modelo de comportamiento democrático, y creo que en Caldas no lo respetaron”, cuestionó Pava.

El abogado Mauricio Pava representa la demanda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El abogado dijo que representa esta solicitud a su nombre, pero que también refleja la posición de un sector y de parte de la ciudadanía del departamento que no están conformes con el trabajo del congresista.

El Consejo de Estado ya acumuló las demandas en contra del congresista, por lo que Pava espera que en este segundo semestre de 2026 pueda haber una decisión de fondo.

Por ahora, la única decisión que ha tomado el alto tribunal es negar la medida cautelar que se solicitaba en contra del congresista, pero no se ha tomado una decisión de fondo sobre su curul.

Osorio responde

SEMANA contactó a Osorio para conocer su respuesta sobre esta demanda. El congresista afirmó que sus votantes no deben temer que su curul pueda perderse.

Sobre la supuesta violación de los topes, afirmó que se trataría de una “confusión” y recordó que el Consejo de Estado negó la suspensión provisional.

“El Consejo de Estado salió con un fallo precisamente dándonos la razón y diciendo que no hay motivos por los cuales tengamos que suspender la curul del congresista. Esto deja un precedente”, aseguró el congresista.

Sobre la supuesta violación de los topes, afirmó que en 2022 aspiró por una coalición entre la Colombia Humana, la Unión Patriótica y la Alianza Verde, y que para 2026, que es la elección que fue demandada, la coalición se hizo entre el Pacto Histórico y la Alianza Verde.

“Al momento de hacer la coalición, ningún candidato que participó en la consulta del Pacto Histórico en Manizales pertenecía a la Colombia Humana. Es decir, nuestra coalición no supera el 15 % porque Colombia Humana no participó de la última coalición entre el Partido Verde y el Pacto Histórico”, explicó el congresista.

Osorio se refirió a la decisión del CNE de aceptar la adición de la Colombia Humana al Pacto Histórico después de las elecciones. “Ya hay un precedente jurídico y es que el CNE negó la pérdida de investidura de Alejandro Toro por doble militancia”, señaló.

El representante Santiago Osorio se refirió a la demanda en su contra. Foto: Brian Rosado

Sobre la conformación de las listas y el hecho de que no haya participado en la consulta del Pacto Histórico, Osorio afirmó que no es cierto que se haya modificado la lista para que él ingresara.

“Nunca se modificó el orden del resultado de la consulta que se hizo en octubre; todos, a excepción de tres que presentaron la renuncia, participaron de la elección”, aseguró Osorio.

Asimismo, dijo que ocupó el quinto lugar porque quien estaba ahí renunció por temas de salud y él tomó ese espacio. Agregó que, antes de la realización de la consulta, habían elaborado un documento con el Pacto Histórico en el que establecieron que, por autonomía de los partidos, después de ese proceso, podrían hacer coalición con otras colectividades.