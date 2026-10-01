Política

Gobierno defiende el decreto que regula la protesta y responde a las críticas de la oposición

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, fijó su posición sobre el decreto que daría más herramientas a la Fuerza Pública frente a protestas violentas.

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Redacción Semana
1 de octubre de 2026 a las 9:54 a. m.
Rodrigo Lara, ministro del Interior.
Rodrigo Lara, ministro del Interior. Foto: Ministerio del Interior.

Sigue la polémica en Colombia por cuenta del borrador de un decreto que publicó para comentarios el Ministerio del Interior sobre la regulación de la protesta social, que le daría más herramientas a la fuerza pública para actuar en escenarios de violencia y caos.

La iniciativa fue rechazada por el Pacto Histórico, que argumentó que podría violar los derechos humanos y anticipó su oposición desde el Congreso. Mientras tanto, sectores políticos aliados del Gobierno, como el Centro Democrático y algunas alcaldías, dieron el visto bueno.

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Ante la polémica, se pronunció el ministro Rodrigo Lara: “El Ministerio del Interior subió para comentarios al público un proyecto de modificación del decreto 003 sobre protesta social. El proyecto es respetuoso de la protesta social y ha cumplido con todo el proceso de consulta que exige la norma”.

Lara manifestó que la normativa que se plantea busca equilibrar los derechos de quien protesta con los de quien no participa: “Ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye. El trancón no es violencia. La incomodidad no es violencia. Agredir, portar armas, retener personas o impedir una ambulancia, sí”.

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El planteamiento del ministro del Interior es que el diálogo no se cierra con este nuevo decreto: “Sigue con quien marcha y, a la vez, se actúa contra quien agrede”. Esa actuación, según lo proyectado, quedará en manos de la Policía Nacional y del bloque de su escuadrón antidisturbios.

En contraste, Kevin Gómez, senador del Pacto Histórico, dijo que este borrador sería una amenaza directa a la democracia y al derecho a la protesta consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política: “Aquí pretenden cambiar las reglas de la protesta modificando el decreto 003 del 2021 para imponer un modelo represivo”.

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Detalló: “Buscan eliminar el diálogo obligatorio. La fuerza pública ya no tendrá la obligación de agotar la mediación antes de intervenir. Buscan proteger el capital sobre la gente. Usan el artículo 17 para criminalizar marchas cerca de sectores económicos”.