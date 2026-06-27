“Hacer invivible este país a Abelardo De La Espriella”: la cruda advertencia de militante del Partido Comunista Colombiano

Viviana Marín Carmona, la secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia (JUCO), movimiento que hace parte del Partido Comunista de Colombia, fue la encargada de lanzar un crudo mensaje en contra del Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Carmona compartió en sus redes sociales un video del discurso que dio en medio de un encuentro de juventudes, en el que lanzó varios dardos en contra del Gobierno entrante y confesó que en las calles se buscaría volver “invivible” la dirección del país.

Líder de la primera línea estaría dando instrucciones de “incendiar al país” tras la victoria de Abelardo De La Espriella

Vistiendo un chaleco negro, pantalón claro, una pañoleta y con una imagen que haría referencia a un encapuchado con la frase “forjando el camino”, la secretaria política de la JUCO se despachó contra el sector de la derecha que ahora llega a gobernar a Colombia.

“Porque lo que se viene, camaradas, es calle, así que compren zapatos porque va a tocar gastar suela”. fue como Viviana Marín Carmona, la secretaria de la cantera oficial del Partido Comunista Colombiano, arrancó su discurso. De hecho, en la publicación advirtió: “Aquí nadie está amilanado. La pelea es peleando”.

Carmona explicó en sus declaraciones que tienen más de 12 millones de colombianos que creen en el proyecto del progresismo, que “votaron contra el fascismo” y le apuestan a la política del barrio, de la universidad y del colegio.

Pero en medio de su discurso, el lenguaje se fue poniendo más tenso hasta que confesó: “Esa es nuestra tarea, hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella, decirle a la derecha, pues que sí, hijueputa, somos una plaga y somos una hijueputa plaga que les va a salir a las calles todos los putos días de su vida”.

Esas palabras generaron un “pupitrazo” de los asistentes al encuentro, que terminaron alentando la advertencia de Viviana Carmona, golpeando de manera reiterada las mesas que había en el lugar como una señal de apoyo.

La secretaria política de la JUCO también reiteró: “No nos vamos a mover un solo paso, camaradas. Un solo momento, un solo paso hacia atrás. Porque aquí lo que hay es pelea y lucha, camaradas. Aquí no se rinde nadie, aquí no se cansa nadie. Rendirse es traición (…) aquí nadie nos ha derrotado”.

Las palabras de Viviana Carmona provocaron una reacción de euforia entre los asistentes que rápidamente respondieron con una arenga: “¿Dónde están los desaparecidos?” Sin embargo, sus palabras generaron rechazo y preocupación en otros sectores políticos.

La reacción

El video de la secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia se viralizó rápidamente en redes sociales y varios personajes políticos reaccionaron con preocupación por la grave advertencia que lanzó contra el Gobierno de De La Espriella.

Una de esas reacciones fue la de la senadora María Fernanda Cabal, del Partido Centro Democrático, quien compartió dicho video manifestando: “A estos que creen que solo existen derechos hay que recordarles que tienen obligaciones. Bloquear carreteras, atacar a la Policía, violar los derechos de los demás ciudadanos no es protesta social”.

Por su parte, el representante a la Cámara, José Jaime Uscateguí, aseguró en su cuenta de X que “no aceptaremos que Colombia vuelva a ser secuestrada por el vandalismo” y advirtió que quienes justifican esas agresiones “le hacen un enorme daño al país”.

David Toledo, quien fue vicepresidente del movimiento político Medellín Cuenta Conmigo, anunció en sus redes sociales que tiene “plenamente identificada” a la mujer que “amenazó con quemar a Colombia”, por eso le pidió a las autoridades “judicializarla”.