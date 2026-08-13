Exjefe de seguridad del expresidente Uribe seguirá en la cárcel. Corte Suprema le rechaza ‘habeas corpus’

Un habeas corpus con el que pretendía buscar su libertad le acaba de rechazar la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al general (r) Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado en esa instancia después de que fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en febrero de 2026.

El magistrado Gerson Chaverra, ponente en este proceso, rechazó el recurso que presentó el exoficial de la Policía, quien permanece en la cárcel desde abril de 2019 y alega que su detención se ha prolongado en el tiempo, sin una definición de su situación jurídica.

General (r) Mauricio Santoyo salió de la JEP por no aportar información de los vínculos de paramilitares y la Fuerza Pública

El exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene en la actualidad dos procesos penales pendientes: uno por concierto para delinquir y desaparición forzada, y otro por enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.

Esos procesos estuvieron durante su para por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero en febrero de 2026 fue expulsado por el incumplimiento grave e injustificado dentro de su comparecencia, por lo que los expedientes terminaron nuevamente en la justicia ordinaria.

Santoyo alegó en su recurso que ha permanecido más de 7 años privado de libertad y aún no existe decisión judicial de fondo sobre sus procesos. Hasta advirtió que se siente en un “limbo” por lo que ha pasado con sus procesos entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Corte Suprema de Justicia.

El general (r) Mauricio Santoyo también le pidió a la JEP antes de ser expulsado que le diera libertad condicional. Foto: COLPRENSA

Sin embargo, el magistrado Chaverra explicó en su decisión que la “posible mora en la resolución” de decisiones frente al caso del general (r) de la Policía “no configura, en principio, prolongación ilegal de la privación de la libertad susceptible de ser examinada mediante habeas corpus”.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema ordenó: “Modificar la decisión del 5 de agosto del año en curso, por medio de la cual una magistrada de la Sala Única del Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de amparo de habeas corpus, invocado por Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, en el sentido de declararla improcedente, conforme a los motivos señalados en el presente proveído”.

Con esta decisión, el general (r) Mauricio Santoyo, quien fue jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, deberá seguir privado de la libertad hasta que haya decisión de fondo frente a alguno de los dos procesos que hoy lo tienen ante la justicia.

Esta es la decisión de la Corte: