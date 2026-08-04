El expresidente Álvaro Uribe está “sopesando” la posibilidad de asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella

A tan solo tres días de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se empiezan a delinear los últimos detalles para el evento y a confirmar la lista de personalidades que asistirán; entre ellos, el expresidente Álvaro Uribe.

Frente a la presencia del exmandatario en la posesión, el mismo Uribe, en diálogo con SEMANA, señaló: “No tengo prevención política, mi situación personal y judicial no es fácil”.

Con estas declaraciones el exmandatario fijó una postura frente a su asistencia al evento del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en la que no descarta la idea de no asistir por motivos personales que él esgrime a su situación judicial. Sin embargo, la confirmación o declinación de la invitación todavía no se ha dado. “Lo estoy pensando”, ha dicho.

De la misma forma, el expresidente Uribe aseguró que las discusiones que ha mantenido con el presidente electo y su grupo político las ha dejado en el plano argumentativo y que el evento en Cali él (Uribe) lo “sustrae” de la arena política y lo valora más a la luz de “su situación personal”.

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