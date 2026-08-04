Petro defendió en vivo su polémico mensaje en el que habló de milicias y que generó revuelo: “Lo veo difícil”

Pese a las críticas que ha recibido por un mensaje que publicó en su cuenta de X y en el que habló de milicias, el presidente Gustavo Petro defendió esta posición y explicó, más a fondo, el motivo por el que dijo esto.

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Lo hizo durante una rueda de prensa que se realizó este lunes, 3 de agosto, y en la que insistió en un supuesto fraude electoral y por el cual es ilegítimo, según él, que Abelardo De La Espriella se posesione como presidente el próximo 7 de agosto.

Para sorpresa de muchos, el jefe de Estado afirmó que en el país se puede desencadenar una guerra civil. Incluso, para argumentar esta idea mencionó que en los últimos días mataron a autoridades indígenas del Cauca y atentaron contra un diputado del Pacto Histórico.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

“Tenemos información de decenas de toneladas de explosivos en Cali, Valle del Cauca y otros lugares. Y estamos tratando de coger esto, porque si llega hasta allá lo que tenemos es terrorismo”, señaló.

Todo esto, de acuerdo con él, se compagina con la “lógica” de decretar el Estado de conmoción interior y de esta forma acabar con las reformas sociales que adelantó su Gobierno durante estos cuatro años en los que estuvo al frente de la Casa de Nariño.

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Petro aseveró que él lo único que ha pedido es paz, sabiduría y al mismo tiempo contundencia. “Eso implica que la Constitución debe prevalecer”, manifestó.

Tras esto, el máximo mandatario defendió el polémico mensaje que lanzó a través de su cuenta de X y en el que se refirió a milicias. “O la justicia retorna la Constitución, lo veo difícil, o se ejecuta en el seno mismo de la realidad cotidiana de los territorios nacionales”, apuntó.

“Por eso he escrito unos trinos en donde hablo del poder popular, guardias libertadoras, el derecho a defenderse, la vida y el derecho a no permitir que la Constitución sea derogada, como intentan hacerlo ahora con una Presidencia ilegítima”, complementó.