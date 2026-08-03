Petro desata revuelo por mensaje en la madrugada en el que habla de guardias libertadoras y milicia popular: “La amenaza va en serio”

El presidente Gustavo Petro escribió un llamativo trino durante la madrugada de este lunes, 3 de agosto, en el que habló de guardias libertadoras como una forma de milicia popular.

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Todo se dio como una reacción a un mensaje, a través de X, de la exministra Susana Muhamad sobre dos atentados ocurridos en las últimas horas contra autoridades indígenas y un diputado del Pacto Histórico.

“Ataca el fascio narcotraficante a las organizaciones populares del Cauca con atentados contra la vida de verdad. Atentado contra las autoridades indígenas y contra el diputado del Pacto Histórico, comenzó el tradicional baile rojo de la muerte”, comenzó diciendo el jefe de Estado.

Acto seguido, el mandatario le solicitó a los indígenas, a los campesinos y a los estudiantes del Cauca organizar las “guardias libertadoras para contrarrestar a los asesinos organizados con la fuerza de la red y el poder popular”.

Petro aseveró que Cali debe aprovechar el próximo 7 de agosto, día de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, para organizar estas guardias y las “formas de la resistencia”.

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Presidencia

Con esto, según él, se van a minimizar las muertes del pueblo y se va a maximizar el poder popular como un “gobierno real” en los territorios afectados. “Las guardias libertadoras son formas de milicia popular que deben actuar en coordinación con el Ejército Nacional, allí donde el Ejército decida cumplir con la orden constitucional de defender al pueblo”, dijo.

“La unidad del pueblo y sus armas es fundamental para garantizar la vida; cada soldado de la patria y del pueblo debe pensar en cada territorio a quién sirve; la Constitución ordena que el soldado sirva al pueblo”, agregó.

Asimismo, apuntó que las guardias libertadoras solo obedecen las órdenes de la comunidad en asamblea y es esta, de acuerdo con él, la que decide si deben armarse o no.

“Si las guardias libertadoras solo obedecen al pueblo de sus territorios, no hablamos de un nuevo paramilitarismo, sino del derecho del pueblo a defender su vida”, escribió.

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En el mensaje, el jefe de Estado afirmó que la “amenaza va en serio” y por eso es necesario organizarse. Además, señaló que las elecciones locales deben surgir de la alianza por la vida en cada región y en las consultas populares.

Uno de los objetivos, según dice la publicación, es ayudar a las reformas sociales del Gobierno e implementar un plan de vida en cada territorio. “Las guardias libertadoras jamás se alistan con el narcotráfico porque el narcotráfico es una fuerza mortal contra el pueblo en el territorio”, manifestó.

“Las elecciones locales dependerán del éxito que tengamos en la defensa de las reformas sociales ya logradas y la aplicación territorial de las reformas no logradas. Lograr territorios libres del fascismo y territorios del poder popular efectivo”, añadió.

Petro también aseveró que las mayorías progresistas deben volverse una fuerza territorial electoral para con ello decidir el poder popular, el cual, de acuerdo con el presidente, es la forma de volver al orden constitucional de una soberanía popular.

“Nunca olvidar que somos la mayoría del pueblo colombiano, respetamos a la Colombia aún no libre y no ejercemos violencia contra ella; se aplican todos los principios constitucionales sin distingo de posición política en las áreas del poder popular”, concluyó.