Petro madrugó para enviarle consejo a Abelardo De La Espriella de cara a su Gobierno: “Hágalo ya”

El presidente Gustavo Petro madrugó este martes, 4 de agosto, para lanzar varios mensajes a través de su cuenta de X, donde suele ser muy activo, y en uno de ellos le envió un consejo al presidente electo Abelardo De La Espriella.

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En una de las publicaciones, el jefe de Estado reaccionó a un reportaje periodístico de RTVC sobre familias que cambiaron los cultivos ilícitos por otros proyectos productivos, algunos que están enfocados en el café.

Petro aprovechó esto para hablar de la política de erradicación que ha desplegado su Gobierno durante estos cuatro años en los que ha estado en la Casa de Nariño. “Siempre me pareció que era delicioso el café que me daban en Córdoba”, dijo.

“Miren cómo funciona la reducción de los cultivos de hoja de coca y su sustitución por cultivos lícitos como café y cacao”, añadió.

Guistavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Cortesía Presidencia

El mandatario lanzó una dura pulla en contra de la política que ha ido anunciando el próximo Gobierno frente a este tema y aseguró que lo que se está acercando es de nuevo la “violencia contra el campesinado cultivador de hoja de coca”.

Todo esto se dará, según dijo, pese a que su Ejecutivo ha logrado bajar la cantidad de hectáreas que hay sembradas de cultivos ilícitos. De hecho, mencionó que las comunidades inmersas en esta problemática ya han empezado a reaccionar.

“Casi inmediatamente que anunciaron desde el nuevo Gobierno acciones violentas, se perdió la confianza del campesinado en el Gobierno que viene y de nuevo se siembra hoja de coca cerca a los campos que ya estaban en sustitución”, dijo.

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En la última parte del mensaje, Petro aprovechó para enviarle un consejo a su sucesor de cara a lo que será la tarea del siguiente Gobierno frente a este tema, uno de los más complejos a lo largo de la historia de Colombia.

“Abelardo, dele confianza al campesinado cultivador de hoja de coca para que continúe el proceso de erradicación voluntaria de cultivos con apoyo estatal en la sustitución por productos lícitos”, señaló.

El mandatario finalizó diciendo: “Hágalo ya o lo conseguido en mi Gobierno se esfumará y volverán a crecer los cultivos de hoja de coca”.